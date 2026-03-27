علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو، گفت مجتبی خامنهای کارش را انجام میدهد، اما علت عدم حضور او در انظار عمومی با توجه به شرایط خاص کنونی در ایران، «اتخاذ برخی تدابیر امنیتی» در این مقطع است.
نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو گفت مجتبی خامنهای در «امنیت کامل» است، وظایف خود را بهخوبی انجام میدهد و کشور را بهخوبی اداره میکند.
نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو گفت مجتبی خامنهای مواضع و تصمیمات خود را در بیانیههای مختلف اعلام میکند و ساختار سیاسی در کشور بهخوبی در حال فعالیت است.
روزنامه گاردین جمعه هفت شهریور بهنقل از یک منبع اطلاعاتی عربستان سعودی گزارش داد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی را «فرصتی تاریخی» برای بازسازی خاورمیانه میداند و از آمریکا خواسته است که به حملات خود به حکومت ایران ادامه دهد.
گاردین بهنقل از این منبع که نامش اعلام نشده، نوشت: عربستان در حالی که هنوز در حال بررسی پیوستن به درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی است، از ایالات متحده خواسته است که حملات خود به حکومت ایران را افزایش دهد.
پیشتر روزنامه نیویورکتایمز، گزارش داده بود که محمد بن سلمان از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواسته است جنگ علیه جمهوری اسلامی را زود متوقف نکند.
روزنامه گاردین بهنقل از منبع اطلاعاتی عربستان سعودی، گزارش نیویورکتایمز را تایید کرد و افزود ریاض نهتنها خواهان ادامه عملیات نظامی است، بلکه خواستار تشدید آن نیز هست.
ترامپ سهشنبه چهارم فروردین از نقش عربستان سعودی و امارات متحده عربی در جنگ با جمهوری اسلامی ستایش کرد.
هنوز گزارشی از مشارکت نظامی فعال عربستان در جنگی که نزدیک به چهار هفته از آن میگذرد منتشر نشده، اما محمد الحمید، تحلیلگر سیاسی سعودی به گاردین گفت اگر تلاشهای صلح فعلی به رهبری پاکستان شکست بخورد، احتمالا عربستان وارد درگیری خواهد شد.
او افزود: «آنچه اکنون اهمیت دارد، تصمیم ایران است. اگر ایران بهطور جدی وارد تعامل شود، هنوز راهی برای مهار تشدید تنش وجود دارد. اما اگر شرایط را رد کند و حملاتش را ادامه دهد، از آستانه اقدام عربستان عبور خواهد شد.»
الحمید تاکید کرد: «عربستان عجولانه واکنش نشان نمیدهد و در حال تنظیم پاسخ خود است و برای سناریویی آماده میشود که در آن، اگر تشدیدی رخ دهد، عمدی و قاطع خواهد بود.»
او افزود: «عربستان به دنبال جنگ نبوده و تلاش کرده از کشیده شدن به جنگ اجتناب کند، در حالی که همه گزینهها را روی میز نگه داشته است.»
عربستان از آغاز جنگ هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بوده و از جمله بخشی از تاسیسات نفتی آن هدف قرار گرفته است.
هشام الغنام، کارشناس دفاعی سعودی، نیز به خبرگزاری فرانسه گفت: «عربستان همچنان بیطرفی محتاطانه خود را در جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی حفظ کرده است اما اگر حوثیها به داراییهای عربستان حمله کنند، ریاض ممکن است به سمت حمایت از یک ائتلاف دفاعی یا اقدامات تلافیجویانه محدود حرکت کند.»
تشدید تهدیدهای جمهوری اسلامی
روابط عمومی سپاه پاسداران، جمعه هفت فروردین، با انتشار بیانیهای از مردم منطقه خواست که هر چه زودتر محل استقرار نیروهای آمریکایی را تنگ کنند. سپاه پاسداران همچنین در بیانیه دیگری بر بسته ماندن تنگه هرمز تاکید و اعلام کرد هر گونه تردد در این تنگه با «برخورد سخت» مواجه خواهد شد.
در بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران خطاب به مردم منطقه آمده است: «نیروهای بزدل آمریکایی صهیونیستی که جرات و توانایی دفاع از پایگاه های نظامی خودشان را ندارند، از ترس آتش رزمندگان اسلام با استفاده از اماکن غیرنظامی تلاش دارند از مردم بی گناه به عنوان سپر انسانی استفاده نمایند.»
در این بیانیه گفته شده است: «از آنجا که ما تکلیف داریم نیروهای تروریست آمریکا و رژیم غاصب را که بی محابا به کشتار غیرنظامیان ایرانی و ترور شخصیتها دست میزنند را هر جا یافتیم از بین ببریم، توصیه می کنیم با فوریت اماکن محل استقرار نیروهای آمریکایی را ترک کنید تا آسیبی به شما نرسد.»
سپاه پاسداران در بیانیه دیگری بر بسته نگهداشتن تنگه هرمز تاکید و بهنقل از نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که هر گونه تردد در این تنگه با «برخورد سخت» مواجه خواهد شد.
در این بیانیه گفته شده است: «تردد هرگونه کشتی "از و به" مبداء بنادر همپیمانان و حامیان دشمنان صهیونیستی - آمریکایی به هر مقصدی و از هر کریدوری ممنوع است.»
در روزهای اخیر، مقامات جمهوری اسلامی بر شدت تهدیدهای خود علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی و بحرین، افزودهاند.
با ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، اکنون برخی از این کشورها از جمله امارات متحده عربی مواضع سرسختانهتری در قبال تهران اتخاذ کردهاند.
یوسف العتیبه، سفیر امارات در واشینگتن، گفت جنگ اخیر نشان داد تهدید جمهوری اسلامی فراتر از برنامه هستهای است و از موشکها، پهپادها و نیروهای نیابتی تا امنیت انرژی و تنگه هرمز را در بر میگیرد؛ تهدیدی که به گفته او نیازمند پاسخ هماهنگ بینالمللی است.
سفیر امارات متحده عربی در واشینگتن در یادداشتی در والاستریت ژورنال با اشاره به جنگ در خاورمیانه تاکید کرد: «یک آتشبس ساده کافی نیست» و «ما به یک نتیجه قطعی نیاز داریم.»
العتیبه در این یادداشت که چهارشنبه پنجم فروردین منتشر شد، افزود: «ما به یک نتیجه قطعی نیاز داریم که طیف کاملی از تهدیدهای [حکومت] ایران را در بر بگیرد: توانایی هستهای، موشکها، پهپادها، گروههای نیابتی تروریستی و محاصره خطوط دریایی بینالمللی.»
العتیبه نوشت ابوظبی نمیتواند اجازه دهد که جمهوری اسلامی، «ایالات متحده، امارات متحده عربی و اقتصاد جهانی را گروگان بگیرد.»
او با اشاره به اینکه بیش از سه هفته از جنگ گذشته، اضافه کرد این جنگ «آنچه ما نزدیک به ۵۰سال است میدانیم، تایید کرده است؛ انقلاب ایران تهدیدی برای امنیت جهانی و ثبات اقتصادی است.»
العتیبه با تاکید بر اینکه امارات متحده عربی در فاصله «۴۰ مایلی در خط مقدم این درگیری ایستاده است» نوشت: «ایران بیش از ۲۱۸۰ موشک و پهپاد به امارات شلیک کرده است، که بسیار بیشتر از هر کشور دیگر است. ما یکی از مؤثرترین سپرهای دفاعی جهان را داریم و بیش از ۹۵ درصد از این حملات را خنثی میکنیم.»
لانا نسیبه، وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی، نیز در مورد احتمال مشارکت کشورش در حملات علیه جمهوری اسلامی به شبکه خبری فاکس گفت: «اگر امارات متحده عربی یا عربستان سعودی در این جنگ درگیر شوند، تعجب نخواهیم کرد.»
نسیبه چهارشنبه پنجم فروردین در برنامه «گزارش ویژه» شبکه خبری فاکس گفت که جمهوری اسلامی سعی دارد «اقتصاد جهانی را دچار حمله قلبی کند» و تاکید کرد: «ما نباید اجازه دهیم [حکومت] ایران، یک حامی دولتی تروریسم، قیمت جهانی غذا و گاز را تعیین کند.»
سلطان الجابر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک)، نیز چهارشنبه در یک سخنرانی در ایالات متحده هرگونه محدود کردن عبور و مرور از تنگه هرمز توسط حکومت ایران را «تروریسم اقتصادی» توصیف کرد.
به گزارش رویترز، الجابر گفت: «وقتی [حکومت] ایران تنگه هرمز را گروگان میگیرد، همه کشورها تاوان آن را میپردازند- در پمپ بنزین، در فروشگاههای مواد غذایی و در داروخانهها.» او افزود: «هیچ کشوری نباید اجازه داشته باشد اقتصاد جهانی را به این شکل بیثبات کند. نه اکنون، نه هرگز.»
محمدمهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج گفت: «رییسجمهور آمریکا از روی نادانی و نفهمی میگوید رژیم تغییر کرده زیرا رهبر و سران و فرماندهان آن را هدف قرار دادیم، غافل از اینکه این حکومت مردم پایه است.»
او افزود: «دنیا با یک موجود دروغگوی روانپریش مواجه است که از شدت استیصالی که پیدا کرده در طول یک روز چندین دروغ میگوید و حرفهای بیربط میزند و روزنامههایشان نیز دروغهای او را نشر میدهند. تبهکاری، رذالت ، مکاری و پلیدی بهصورت خلاصه میشود ترامپ.»
جمهوری اسلامی از فضای تند جنگ برای انتقام از چهرههای محبوب ورزشی استفاده میکند. جدیدترین هدف این روند، آزمون، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران است که اکنون با موجی از حملات سازمانیافته، ترور شخصیت و به نوشته رسانههای حکومتی با توقیف اموال و اخراج از تیم ملی روبهرو شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، پیشقراول حملات علیه آزمون بود. فارس و دیگر رسانههای حکومتی با برجسته کردن تصاویری از دیدار آزمون با حاکم دبی، زمینه اخراج او از تیم ملی و برخورد قضایی با او را فراهم کردند.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز با ادبیاتی تند، توسط مجریانی چون محمدحسین میثاقی، این ملیپوش را «بیعقل» خطاب کرد و او را فاقد صلاحیت برای پوشیدن پیراهن ملی دانست.
با این حال، مرور کنشگریهای آزمون نشان میدهد که موضوع اصلی نه انتشار یک عکس با حاکم دبی، بلکه همراهی او با مردم در بزنگاههای مختلف بوده است.
کارنامه ایستادگی: از حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی» تا مخالفت با اعدام آزمون در سالهای اخیر به یکی از صداهای معترضان در میادین ورزشی تبدیل شده است.
او از نخستین ملیپوشان فوتبال ایران بود که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» سکوت را شکست و نوشت: «به خاطر قانون تیم ملی تا الان نتوانستیم چیزی بگوییم؛ اما دیگر طاقت نیاوردم، تهش خط خوردن از تیم ملی است که فدای یک تار موی زنان ایرانی. شرم بر شماها که آدمها را به راحتی میکشید.» او در ادامه با تجلیل از مقاومت زنان ایران، آنها را قهرمانانی توصیف کرد که «در بدترین شرایط و تو بدترین جاها که بهتون توهین میشد، ولی با جان و دل برای مردمتون میجنگیدین.»
آزمون در مقاطع مختلف از چهرههای مورد انتقاد حکومت حمایت کرد؛ از انتشار عکس در کنار عارف غلامی، مدافع استقلال، تا حمایت از علی دایی در برابر حملات رسانههای دولتی که درباره او نوشت: «بمیرید هم نمیتوانید علی دایی را خراب کنید. این اسطوره از جنس همین مردم است.»
او همچنین با گذاشتن علامت پیروزی زیر پست حامد اسماعیلیون، از کمپین اخراج سفرای جمهوری اسلامی حمایت کرد.
در واکنشی دیگر، به گزارش صدا و سیما درباره تجمع ایرانیان در برلین پاسخ داد و نوشت: «خودم تو آلمان زندگی میکنم، یخرده اینجا زندگی کردن سخته. ولی فقط امیدوارم بنزین هر چه سریعتر بیاد پایین.»
این بازیکن همزمان با چهلم مهسا امینی و قطع اینترنت نوشت که «اینترنت ایران قطع شده اما صداها هنوز شنیده میشود».
آزمون همچنین از ورزشکارانی بود که به کارزار «#اعدام_نکنید» برای نجات امیر نصر آزادانی پیوست.
حمایت از آوارگان جنگ ۱۲ روزه آزمون در پی جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل اعلام کرد که فضایی برای اسکان موقت خانوادهها در گنبد آماده کرده است: «در این شرایط حساس تلاش کردم فضایی برای اسکان موقت خانوادهها در گنبد آماده کنم. اولویت با خانوادههایی است که نوزاد، کودک یا افراد مسن دارند.» او همچنین برای مسافرانی از شهرهای مختلف از جمله تهران، اصفهان، تبریز، کرمانشاه و شیراز، اقامت رایگان یکماهه در هتل در نظر گرفت.
اعتراضات اقتصادی و انقلاب ملی ایرانیان آزمون در واکنش به اعتراضات و افزایش قیمت دلار نوشت: «حق ما مردم صبور و عزیز کشورم این نیست که از آرزوهاشون اینقدر دور شن.» او همچنین تاکید کرد: «به عنوان یک ورزشکار، همیشه کنار مردم کشور میمانم.»
در واکنشی دیگر، تصویری از خالکوبی دست خود با عبارت «از خون جوانان وطن، لاله دمیده» منتشر کرد.
او همچنین با انتشار تصاویر کشتهشدگان نوشت: «اینها قصه نبودند، واقعی بودند. هیچوقت شما را از یاد نمیبریم.»
برخورد با چهرههای محبوب برخورد قضایی با آزمون نشاندهنده چالش میان حکومت و چهرههای پرطرفدار است.
در سالهای اخیر، نقش اجتماعی ورزشکاران و میزان تاثیرگذاری آنها در افکار عمومی افزایش یافته و همین موضوع به یکی از محورهای تنش تبدیل شده است.