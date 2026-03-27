استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا، جمعه اعلام کرد که این کشور امیدوار است این هفته با مقامات جمهوری اسلامی دیدارهای داشته باشد.
ویتکاف در یک مجمع سرمایهگذاری در میامی فلوریدا گفت: «ما قطعا امیدوار به آن هستیم.»
او افزود: «ما یک توافق ۱۵ مادهای روی میز داریم که ایرانیها مدتی است آن را در اختیار دارند. ما در انتظار پاسخ آنها هستیم و این توافق ۱۵ مادهای همه مسائل را حل خواهد کرد.»
ویتکاف گفت: «این توافق مسئله غنیسازی را حل میکند، یعنی اینکه امروز نمیتوانیم اجازه غنیسازی در آنجا بدهیم. این توافق مسئله مواد هستهای را حل میکند. آنها نزدیک به ۱۰ هزار کیلوگرم مواد غنیشده انباشته دارند که باید آن را تحویل دهند. این توافق همچنین مسئله انبار کردن مواد و مسئله نظارت را حل خواهد کرد.»
ویتکاف گفت: «ما نمیتوانیم شاهد شکلگیری یک کره شمالی دیگر در خاورمیانه باشیم. این مسئله کاملا برای آن منطقه و جهان بیثباتکننده است. بدون فشار، هرگز نمیتوان کسی را پای میز مذاکره آورد.»
همزمان با شدت گرفتن کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل دو کارخانه کیک زرد اردکان و آب سنگین اراک را هدف قرار داد.
ارتش اسرائیل جمعه هفتم فروردین در بیانیهای تایید کرد به کارخانه استخراج اورانیوم از معدن در نزدیکی یزد حمله کرده است.
در این بیانیه آمده است: «این کارخانه تنها از نوع خود در ایران است که در آن مواد خام استخراجشده از زمین، تحت فرآیندهای مکانیکی و شیمیایی قرار میگیرند تا در ادامه بهعنوان مواد اولیه برای غنیسازی اورانیوم استفاده شوند.»
ارتش اسرائیل این فرآیند را بخشی «بسیار مهم» از برنامه تسلیحات هستهای جمهوری اسلامی توصیف کرد و افزود این مرحله «آغاز زنجیره ارزش» مورد نیاز برای تولید سلاح هستهای است.
این نهاد نظامی تاکید کرد اجازه نخواهد داد حکومت ایران برنامه خود برای دستیابی به سلاح اتمی را پیش ببرد.
کیک زرد نوعی کنسانتره اورانیوم به شکل پودر است که در مراحل ابتدایی فرآوری اورانیوم به دست میآید. برای تولید آن، سنگ معدن اورانیوم استخراج و با استفاده از محلولهای اسیدی، اورانیوم از سایر مواد جدا میشود.
این ماده سپس میتواند به ترکیبات دیگر تبدیل شود، برای افزایش درجه خلوص تحت فرایند غنیسازی قرار گیرد و در نهایت، در تولید انرژی یا کاربردهای نظامی به کار رود.
در سوی دیگر، سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در بیانیهای تایید کرد کارخانه تولید کیک زرد اردکان هدف قرار گرفته است.
در این بیانیه آمده است: «این حادثه هیچگونه انتشار مواد پرتوزا به خارج از مجموعه در پی نداشته و از این رو، هیچگونه نگرانی برای شهروندان و مناطق اطراف وجود ندارد.»
ششم فروردین، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به حکومت ایران هشدار داد در صورت پافشاری بر «جاهطلبیهای هستهای» خود، با «بدترین کابوس» روبهرو خواهد شد.
او پیشتر نیز گفته بود اگر آمریکا کارزار نظامی اخیر را آغاز نکرده بود، تهران میتوانست ظرف دو تا چهار هفته به بمب اتمی دست یابد.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی شامگاه هفتم فروردین در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اعلام کرد حکومت ایران پس از حملات اخیر به زیرساختهای هستهای و صنعتی خود، درباره پاسخ به پیشنهاد آتشبس ایالات متحده تصمیمگیری نکرده است.
این در حالی است که پیشتر کارخانههای فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند.
کارخانه آبسنگین اراک، زیرساخت کلیدی تولید پلوتونیوم
ارتش اسرائیل در بیانیهای جداگانه از حمله هوایی به کارخانه آب سنگین اراک خبر داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، بهدنبال بازسازی این سایت بود.
ارتش اسرائیل تاسیسات اراک را «زیرساختی کلیدی برای تولید پلوتونیوم» بهمنظور ساخت سلاح هستهای خواند و افزود: «این کارخانه یک دارایی اقتصادی مهم برای رژیم تروریستی محسوب میشد... فعالیت آن هر سال دهها میلیون دلار درآمد برای رژیم ایجاد میکرد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «آب سنگین مادهای منحصربهفرد است که برای راهاندازی راکتورهای هستهای مانند راکتور غیرفعال اراک استفاده میشود؛ راکتوری که در ابتدا برای داشتن قابلیت تولید پلوتونیوم در سطح نظامی طراحی شده بود. این مواد همچنین بهعنوان منبع تولید نوترون برای سلاح هستهای به کار میروند.»
به گفته ارتش اسرائیل، جمهوری اسلامی علیرغم تعهدات هستهای خود، عمدا از تکمیل تغییر کاربری راکتور اراک برای جلوگیری از تولید پلوتونیوم نظامی خودداری کرده است.