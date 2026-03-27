ارتش اسرائیل صبح جمعه اعلام کرد موج گستردهای از حملات علیه زیرساختهای متعلق به «رژیم تروریستی ایران» را در تهران به پایان رسیده است.
ارتش اسرائیل مجموعهای از حملات را علیه سایتهای تولید موشکهای بالستیک و سامانههای پدافند هوایی در ایران انجام داده است.
بنا بر این گزارش، در حملاتی که در سطح تهران صورت گرفت، زیرساختها و مراکزی هدف قرار گرفتند که برای تولید تسلیحات مورد استفاده قرار میگرفتند؛ تمرکز اصلی این حملات بر سایتهای تولید موشکهای بالستیک بوده است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور، با هدایت بخش اطلاعاتی، در جریان عملیات شبانه به سامانههای شلیک موشک در غرب ایران حمله کرده است.
به گفته ارتش اسرائیل، از جمله اهداف مورد حمله میتوان به سکوهای پرتاب موشک و مراکز ذخیرهسازی اشاره کرد که «تهدیدی علیه اسرائیل» توصیف شدهاند.