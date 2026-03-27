فایننشال تایمز گزارش داد امارات متحده عربی به متحدان خود اعلام کرده است در یک نیروی دریایی چند ملیتی برای بازگشایی تنگه هرمز مشارکت خواهد کرد و برای تضمین عبور کشتی‌ها از این گذرگاه حیاتی تلاش خواهد کرد.

به نوشته فایننشال تایمز، ابوظبی این موضوع را به آمریکا و دیگر کشورهای غربی اطلاع داده است و قصد دارد نیروی دریایی خود را نیز اعزام کند و موضع سخت‌گیرانه‌تری در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کند.

یکی از منابع به این روزنامه گفت تمرکز بر ایجاد گسترده‌ترین نیروی بین‌المللی ممکن است و هدف، جنگ با ایران نیست بلکه واکنش به آن چیزی است که جنگ علیه اقتصاد جهانی خوانده می‌شود.

فایننشال تایمز افزود امارات با همکاری بحرین در حال تدوین پیش‌نویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل است تا برای این نیرو مجوز رسمی دریافت کند و احتمال دارد این اقدام با مخالفت روسیه و چین روبه‌رو شود.