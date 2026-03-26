وزیر خارجه عربستان سعودی با وزیران خارجه بریتانیا، آلمان و ایتالیا دیدار کرد
فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی با ایوت کوپر وزیر خارجه بریتانیا دیدار کرد و در این نشست، دو طرف علاوه بر بررسی روابط دوجانبه، تحولات اخیر منطقه و تلاشهای انجام شده در این زمینه را نیز مورد بررسی قرار دادند.
همچنین وزیر خارجه عربستان سعودی با وزیر خارجه آلمان دیدار کرد و دو طرف روابط همکاری دوجانبه و تحولات پیامدهای امنیتی در منطقه را بررسی کردند.
وزیر خارجه عربستان سعودی با آنتونیو تایانی وزیر خارجه ایتالیا نیز دیدار کرد.