انفجار در همدان
رسانههای ایران از شنیده شدن صدای انفجار در همدان در ظهر پنجشنبه خبر دادند.
فرانسه اعلام کرد برای نخستین بار در پنجاه سال گذشته، نشست مالی گروه هفت را با قالبی گسترده و بیسابقه برگزار میکند؛ نشستی که در آن وزرای اقتصاد، وزرای انرژی و روسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو بهطور همزمان شرکت خواهند کرد.
قرار است این نشست دوشنبه آینده بهصورت ویدیوکنفرانس برگزار شود و هدف آن هماهنگسازی پاسخها به بحرانی اعلام شده که ماهیتی نظاممند یافته و در تقاطع شوکهای انرژی، تورمی و ژئوپلیتیکی قرار دارد.
رولان لسکور، وزیر اقتصاد فرانسه، گفت: «برای نخستین بار در پنجاه سال گذشته تصمیم گرفتهام نشست گروه هفت شامل حوزههای مالی، انرژی و بانکهای مرکزی را برگزار کنم. بنابراین دوشنبه وزرای اقتصاد، وزرای انرژی و بانکهای مرکزی را کنار هم خواهیم داشت تا درباره وضعیت گفتوگو کنیم و بفهمیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است.»
به گفته او، پراکندگی پاسخهای ملی در برابر افزایش قیمت انرژی و تداوم تورم، محدودیتهای خود را نشان داده است. او افزود: «امروز ما در نقطه تلاقی مسائل انرژی، اقتصادی و تورمی قرار داریم. حضور بانکهای مرکزی در این قالب، برای نخستین بار است و از دوشنبه جزئیات بیشتری ارائه خواهم کرد.»
وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد درگیریهای میان آمریکا و اسرائیل با ایران و ادامه حملات اسرائیل، صلح و ثبات خاورمیانه را تهدید میکند.
این وزارتخانه بر ضرورت خویشتنداری طرفها و حل اختلافها از مسیر گفتوگو و دیپلماسی بر پایه حقوق بینالملل تاکید کرد و از جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از افزایش تنشها مسئولیتپذیر باشد.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد ناتو تصمیم به پایان ماموریت «ناتو عراق» گرفته و نیروهای ترکیه مستقر در بغداد به کشور بازگشتهاند. ترکیه در روند خروج نیروهای سایر کشورهای عضو نیز همکاری کرده است.
رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه محمد رسول الله تهران، گفت مردم در طرح «برای ایران» جهت کمک داوطلبانه به «رزمندگان مدافع کشور» نامنویسی کنند.
به گفته او، این طرح حوزههایی چون گشتهای اطلاعاتی و عملیاتی، ایستهای بازرسی بسیج، پشتیبانی و تدارکات، راهاندازی «کاروانهای حماسی»، پختن غذا برای نیروهای نظامی، رسیدگی به مجروحان جنگ و خدمترسانی به منازل آسیبدیده در جنگ را در بر میگیرد.
معاون فرهنگی سپاه تهران همچنین، برخلاف تعهدات بینالمللی ایران در چارچوب الحاق به پیماننامه حقوق کودک و ممنوعیت بهکارگیری کودکان در امور نظامی، گفت حداقل سن حضور افراد در برخی بخشها به ۱۲ سال کاهش یافته و از نوجوانان ۱۲ و ۱۳ ساله خواست در این فضاها ثبتنام کنند.
بر اساس این گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، در شهر پارسیان استان هرمزگان صدای انفجار بسیار مهیبی شنیده شد.
همچنین به گفته یک مخاطب، در بندرعباس ساختمانی در خیابان دانشگاه، پس از مسجد ابوالفضل، هدف حمله قرار گرفت.
مخاطبان دیگری از شنیده شدن صدای دو انفجار شدید در سیرجان و نیز صدای انفجار شدید و عبور جنگنده میان سلماس و ارومیه خبر دادند.
در پیامی دیگر نیز آمده است صبح پنجشنبه صدای فعالیت پدافند و انفجار در حوالی شهرک اکباتان تهران شنیده شد.
رسانه های اسرائیلی به نقل از مقامات این کشور خبر دادند که علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، هدف حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفته و کشته شده است.
در این گزارشها نام مقامهای اسرائیلی اعلام نشده و فعلا هیچ مقام رسمی این خبر را تایید نکرده است.
همزمان یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی گفت: «در بندرعباس یه ساختمون داخل گلشهر هم زدن خیابون پرفسور خوشنودی، ساختمون ۸ طبقه، احتمالا ترور هدفمند بوده و بهشدت امنیتی است.»