سنتکام کشته شدن علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران را تایید کرد.

دریادار برد کوپر، فرمانده سنتکام (فرماندهی مرکزی ایالات متحده) در پیامی نوشت: «کشته شدن فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، دریادار علیرضا تنگسیری، در پی یک حمله هوایی اسرائیل، منطقه را امن‌تر می‌کند.»

او افزود: «تنگسیری به مدت هشت سال فرماندهی نیروی دریایی سپاه را بر عهده داشت؛ در این مدت، سپاه هزاران دریانورد تجاری بی‌گناه را مورد آزار و اذیت قرار داد، با استفاده از پهپادهای انتحاری و موشک‌ها به صدها کشتی حمله کرد و شمار بی‌شماری از غیرنظامیان بی‌گناه را کشت. او در ژوئن ۲۰۱۹ از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به‌عنوان «تروریست جهانی به‌طور ویژه تعیین‌شده» معرفی شد و در سال ۲۰۲۴ نیز تحریم‌های ثانویه بیشتری در ارتباط با توسعه پهپادها علیه او اعمال شد.»

کوپر نوشت: «از زمان آغاز عملیات «خشم حماسی»، ۹۲ درصد از کشتی‌های بزرگ نیروی دریایی ایران نابود شده‌اند. در نتیجه، نیروی دریایی سپاه به‌طور کامل توانایی خود را برای اعمال قدرت در خاورمیانه یا در سطح جهان از دست داده است. اکنون، با از دست دادن رهبر دیرینه خود، این نیرو در مسیری غیرقابل بازگشت افول قرار گرفته است.»

فرمانده سنتکام افزود: «حملات نظامی ایالات متحده علیه نیروی دریایی سپاه ادامه خواهد داشت. بنابراین، ما از هر ایرانی که در نیروی دریایی سپاه خدمت می‌کند می‌خواهیم که فوراً پست خود را ترک کرده و به خانه بازگردد تا از خطر بیشترِ آسیب یا مرگ غیرضروری جلوگیری کند.»