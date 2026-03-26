‌گزارش‌های میدانی از محلات مسکونی تهران و کرج، به‌ویژه در مناطق شمالی تهران، حاکی از وضعیت بحرانی و سلب امنیت شهروندان توسط نیروهای ایست بازرسی است.

این نیروها با استقرار ماشین‌های سنگین، ادوات نظامی و سیل موتورسیکلت‌ها در مقابل مجتمع‌های مسکونی و ایجاد ایست‌های بازرسی، آرامش عمومی را به مخاطره انداخته‌اند.

این تجمع‌ها که با پخش مداوم و بلند نوحه و ایجاد آلودگی صوتی شدید همراه است، نه تنها مخل آسایش ساکنان شده، بلکه به دلیل رصد دائمی این نیروها توسط پهپادها، عملا جان مردم عادی و غیرنظامیان را به عنوان سپر انسانی در معرض خطر جدی قرار داده است.

در یک نمونه، خانواده‌ای که پدر بیمارشان در وضعیت اورژانسی قلبی و مغزی در منزل بستری است، از این نیروها درخواست کردند تا محل تجمع خود را تغییر دهند، اما این درخواست با هجوم، تهدید و اتهام‌زنی‌های سنگینی چون «همکاری با دشمن»، «ضد انقلاب» و «حامی جنگ» و ضرب‌وشتم مواجه شد. این تعرض به خیابان ختم نشد و در ادامه پیگیری و ایجاد رعب و وحشت، نیروهایی نقاب‌دار به آپارتمان دختر این خانواده حمله برده و با استفاده از چاقو و اسلحه، به ارعاب و اذیت پرداختند.