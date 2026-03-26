ترامپ در این مصاحبه که عصر پنجشنبه ۶ فروردین به وقت شرق آمریکا پخش شد، با اشاره به وضعیت داخلی ایران گفت: «به نظر من، وقتی نگاه می‌کنید چه اتفاقی افتاده، مردم وحشت‌زده‌اند، چون یک طرف اسلحه دارد- و اسلحه‌های بسیار خطرناک دارد.» او افزود: «مردم شجاع هستند، اما وقتی می‌بینند افراد یکی پس از دیگری کشته می‌شوند… دیگر نمی‌توانند اعتراض کنند.»

او با توصیف نحوه برخورد نیروهای حکومتی با معترضان گفت: «دلیل اینکه اعتراض نمی‌کنند این است که به آنها شلیک می‌شود… این کار را با تک‌تیراندازها انجام می‌دهند، از ساختمان‌ها.» ترامپ تاکید کرد که در جریان اعتراضات، «زنان را مستقیم به سرشان شلیک کردند» و افزود: «وقتی می‌بینید افراد یکی پس از دیگری به زمین می‌افتند… فرار می‌کنید. همین اتفاق افتاد.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین به سرکوب چهره‌های منتقد اشاره کرد و با یادآوری اعدام صالح محمدی ، کشتی‌گیری که در ۲۸ اسفند ماه به دلیل شرکت در اعتراضات دی‌ماه اعدام شد، گفت: «آن کشتی‌گیر… یک ستاره بود… او را کشتند چون علیه رژیم صحبت کرد.» ترامپ تاکید کرد «ایران کشتی‌گیران بزرگی دارد و او یکی از بهترین‌ها بود، اما او را کشتند.»

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کشته‌شدن رهبران جمهوری اسلامی در حملات اخیر تاکید کرد در چنین شرایطی «می‌توان گفت تغییر رژیم رخ داده، چون همه رهبران کشته شده‌اند.»

تمدید مهلت مذاکره با تهران

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود به روند مذاکرات اخیر با حکومت ایران اشاره کرد و گفت مقام‌های ایرانی از او درخواست زمان بیشتر کرده‌اند. او توضیح داد: «آنها گفتند می‌شود زمان بیشتری بدهید؟… آنها هفت روز خواسته بودند، و من ۱۰ روز دادم .»

او افزود: «گفتم ۱۰ روز فرصت دارید… و آنها خیلی از این بابت تشکر کردند.» ترامپ در عین حال تاکید کرد که مذاکرات همچنان ادامه دارد و «اوضاع بد پیش نمی‌رود»، هرچند نسبت به نتیجه نهایی ابراز تردید کرد.

تاکید بر برتری نظامی و فشار بر تهران

ترامپ در این مصاحبه بار دیگر برتری نظامی آمریکا در درگیری جاری با جمهوری اسلامی را برجسته کرد و گفت: «ما نیروی دریایی‌شان را از بین بردیم، نیروی هوایی‌شان را زدیم، بیشتر موشک‌هایشان را نابود کردیم.» او افزود که زیرساخت‌های ارتباطی و پدافندی حکومت ایران نیز هدف قرار گرفته‌اند.

او همچنین هشدار داد در صورت عدم توافق، گزینه‌های بیشتری روی میز است و گفت اگر ایران «کاری که باید انجام دهد را انجام ندهد»، ایالات متحده می‌تواند زیرساخت‌های حیاتی از جمله نیروگاه‌های برق را هدف قرار دهد.

ترامپ در تاکید کرد که هم‌زمان با فشار نظامی، مسیر مذاکره همچنان باز است، اما تصمیم نهایی به رفتار تهران در روزهای آینده بستگی دارد.

رییس‌جمهوری آمریکا ساعاتی پیش از این نیز در جلسه کابینه در کاخ سفید به جمهوری اسلامی هشدار داده بود در صورت پافشاری بر «جاه‌طلبی‌های هسته‌ای» خود، با «بدترین کابوس» روبه‌رو خواهد شد.

