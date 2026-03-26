رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه محمد رسول الله تهران، گفت مردم در طرح «برای ایران» جهت کمک داوطلبانه به «رزمندگان مدافع کشور» نام‌نویسی کنند.

به گفته او، این طرح حوزه‌هایی چون گشت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، ایست‌‍‌های بازرسی بسیج، پشتیبانی و تدارکات، راه‌اندازی «کاروان‌های حماسی»، پختن غذا برای نیروهای نظامی، رسیدگی به مجروحان جنگ و خدمت‌رسانی به منازل آسیب‌دیده در جنگ را در بر می‌گیرد.

معاون فرهنگی سپاه تهران همچنین، برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران در چارچوب الحاق به پیمان‌نامه حقوق کودک و ممنوعیت به‌کارگیری کودکان در امور نظامی، گفت حداقل سن حضور افراد در برخی بخش‌ها به ۱۲ سال کاهش یافته و از نوجوانان ۱۲ و ۱۳ ساله خواست در این فضاها ثبت‌نام کنند.