ترکیه از تصمیم ناتو برای خروج از عراق خبر داد
وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد درگیریهای میان آمریکا و اسرائیل با ایران و ادامه حملات اسرائیل، صلح و ثبات خاورمیانه را تهدید میکند.
این وزارتخانه بر ضرورت خویشتنداری طرفها و حل اختلافها از مسیر گفتوگو و دیپلماسی بر پایه حقوق بینالملل تاکید کرد و از جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از افزایش تنشها مسئولیتپذیر باشد.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد ناتو تصمیم به پایان ماموریت «ناتو عراق» گرفته و نیروهای ترکیه مستقر در بغداد به کشور بازگشتهاند. ترکیه در روند خروج نیروهای سایر کشورهای عضو نیز همکاری کرده است.