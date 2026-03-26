مقام جمهوری اسلامی به رویترز: پیشنهاد آمریکا «یکجانبه و ناعادلانه» بود
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفت تهران پیشنهاد آمریکا را که از طریق پاکستان منتقل شده بود، بررسی کرده است.
این مقام ارشد گفت ارزیابی تهران این است که این پیشنهاد «یکجانبه و ناعادلانه» است و تنها در راستای منافع آمریکا و اسرائیل قرار دارد.
او افزود پاسخ اولیه جمهوری اسلامی که از طریق پاکستان منتقل شده، این بوده که این پیشنهاد حداقلهای لازم برای موفقیت را ندارد.
این مقام ارشد جمهوری اسلامی گفت هنوز هیچ ترتیبی برای مذاکرات وجود ندارد و در این مرحله هیچ برنامهای برای گفتوگو واقعبینانه به نظر نمیرسد.
او همچنین گفت ترکیه و پاکستان در تلاشاند زمینه مشترکی میان ایران و آمریکا ایجاد کنند.
او تاکید کرد دیپلماسی متوقف نشده و اگر واقعگرایی در واشینگتن حاکم شود، همچنان میتوان مسیری رو به جلو یافت.