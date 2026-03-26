نشست بیسابقه گروه هفت به میزبانی فرانسه برای بحران خاورمیانه
فرانسه اعلام کرد برای نخستین بار در پنجاه سال گذشته، نشست مالی گروه هفت را با قالبی گسترده و بیسابقه برگزار میکند؛ نشستی که در آن وزرای اقتصاد، وزرای انرژی و روسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو بهطور همزمان شرکت خواهند کرد.
قرار است این نشست دوشنبه آینده بهصورت ویدیوکنفرانس برگزار شود و هدف آن هماهنگسازی پاسخها به بحرانی اعلام شده که ماهیتی نظاممند یافته و در تقاطع شوکهای انرژی، تورمی و ژئوپلیتیکی قرار دارد.
رولان لسکور، وزیر اقتصاد فرانسه، گفت: «برای نخستین بار در پنجاه سال گذشته تصمیم گرفتهام نشست گروه هفت شامل حوزههای مالی، انرژی و بانکهای مرکزی را برگزار کنم. بنابراین دوشنبه وزرای اقتصاد، وزرای انرژی و بانکهای مرکزی را کنار هم خواهیم داشت تا درباره وضعیت گفتوگو کنیم و بفهمیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است.»
به گفته او، پراکندگی پاسخهای ملی در برابر افزایش قیمت انرژی و تداوم تورم، محدودیتهای خود را نشان داده است. او افزود: «امروز ما در نقطه تلاقی مسائل انرژی، اقتصادی و تورمی قرار داریم. حضور بانکهای مرکزی در این قالب، برای نخستین بار است و از دوشنبه جزئیات بیشتری ارائه خواهم کرد.»