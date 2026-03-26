یسرائیل کاتز: فرمانده نیروی دریایی سپاه در حمله اسرائیل کشته شد
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، در حملهای از سوی ارتش اسرائیل کشته شد.
او در نشست ارزیابی با مقامهای نظامی اعلام کرد: «ارتش اسرائیل فرمانده نیروی دریایی سپاه را که مستقیما مسئول عملیات مینگذاری و مسدود کردن تنگه هرمز برای تردد دریایی بود، حذف کرد.»
یسرائیل کاتز این حمله را «پیامی» به سپاه پاسداران توصیف کرد و گفت: «ارتش اسرائیل شما را تعقیب خواهد کرد و یکییکی از بین خواهد برد.»
او افزود: «ما با تمام قدرت در ایران به عملیات ادامه خواهیم داد تا به اهداف جنگ دست یابیم.»
بر اساس اعلام مقامهای اسرائیلی، علیرضا تنگسیری در شهر بندری بندرعباس و در جریان نشستی با فرماندهان ارشد نیروی دریایی سپاه هدف قرار گرفت.