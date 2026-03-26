نخستوزیر ژاپن: برای کاهش تنشهای خاورمیانه تلاش دیپلماتیک میکنیم
سانائه تاکاییچی، نخستوزیر ژاپن، در جلسه علنی مجلس نمایندگان اعلام کرد توکیو با بهرهگیری از روابط خود با آمریکا و جمهوری اسلامی، برای کاهش هرچه سریعتر تنشها در خاورمیانه تلاش خواهد کرد.
او گفت: «با استفاده از کانالهای گفتوگوی مستقیم با طرفهای درگیر، همه تلاشهای دیپلماتیک ممکن را انجام خواهیم داد.»
سانائه تاکاییچی درباره احتمال اعزام کشتیهای جنگی ارتش ژاپن به تنگه هرمز نیز اظهار داشت دولت در چارچوب حقوق بینالملل و قوانین داخلی بررسی خواهد کرد چه اقداماتی ضروری است.
او همچنین درباره نشست سران ژاپن و آمریکا با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در روز ۱۹ مارس گفت دو طرف بر ادامه ارتباط نزدیک برای تحقق صلح و ثبات در خاورمیانه تاکید کردند و افزود: «از این پس نیز رابطه مبتنی بر اعتماد، کلیدی خواهد بود.»
نخستوزیر ژاپن در عین حال گفت توکیو با تهران نیز «در طول سالیان متمادی، روابطی را بنا کرده است.»