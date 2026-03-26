ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو گروه هفت که پنجشنبه در نزدیکی پاریس برگزار شد، اعلام کرد ریاست فرانسه بر گروه هفت قصد دارد به نتایج ملموسی دست یابد که به خدمت امنیت و رفاه کشورهای عضو گروه هفت و در نتیجه فرانسه و مردم فرانسه باشد.
او گفت: «توجه ویژهای به وضعیت خاورمیانه خواهیم داشت. جایی که نیازهای بازسازی و توسعه بسیار است.»
وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت: «بحثهای فردا فرصت مناسبی خواهد بود تا به مواضع از پیش توافقشده در سطح گروه هفت در بیانیهای که چند روز پیش صادر شد و به آن ارجاع میدهم، بازگردیم. این بیانیه بهویژه به حملات غیرقابل توجیه جمهوری اسلامی علیه کشورهای خلیج فارس میپردازد که این کشورها هیچ نقشی در عملیاتهای نظامی آغازشده توسط ایالات متحده و اسرائیل نداشتند و ما این حملات را با قاطعیت محکوم کردیم.»
وزیر خارجه فرانسه افزود: «همچنین، فرصت خواهیم داشت تا مسئله امنیت دریایی و آزادی دریانوردی را بررسی کنیم. همانطور که میدانید، رئیسجمهور مکرون پیشنهاد کرده که کشورهایی که مایل باشند به تلاشهای ما برای طراحی یک ماموریت بینالمللی بپیوندند؛ ماموریتی که پس از بازگشت آرامش، جریان ترافیک دریایی را در وضعیتی کاملا دفاعی تضمین کند و از این طریق فشار بر قیمت انرژی کاهش پیدا کند.»
او در مورد لبنان گفت: «فرانسه بدون شک کشوری است که بیشترین تلاش را انجام داده و در کنار مردم لبنان ایستاده است. ما از تصمیمات شجاعانه دولت لبنان که تابستان گذشته برای پیشنهاد برنامه خلع سلاح حزبالله اتخاذ شد و بار دیگر کشور را وارد جنگی کرد که انتخاب آن را نداشت، استقبال کردیم. همچنین از تصمیمات اخیر، از جمله اعلام غیرقانونی بودن فعالیتهای نظامی و شاخه نظامی حزبالله و تصمیم سهشنبه گذشته برای لغو اعتبارنامه سفیر جمهوری اسلامی در لبنان نیز استقبال کردیم.»
وزیر خارجه فرانسه گفت: «در مورد ارتباط میان بحران فعلی در خاور نزدیک و خاورمیانه، تشدید نظامی در منطقه و روسیه، آنچه من مشاهده میکنم این است که اتفاقات هفتههای اخیر انزوا و انزوای بینالمللی پایدار پوتین را تثبیت کرده است. او پس از بشار اسد و نیکلاس مادورو، اکنون شاید یکی از آخرین متحدانش یعنی علی خامنهای را نیز از دست داده است. واضح است که همکاریهایی میان روسیه و جمهوری اسلامی در گذشته وجود داشته و هنوز ادامه دارد، و ما کاملاً میدانیم — و خودم هم توانستم تحریمهای اروپایی در اینباره را تصویب کنم — که ایران از تلاش جنگی روسیه با تأمین پهپادها یا موشکها برای عملیات نظامی در اوکراین حمایت کرده است.»
وزیر خارجه فرانسه درباره حضور زلنسکی رئیسجمهور اوکراین در کشورهای عربی خلیج فارس گفت این سفر «با دانش و تجربهای که در اوکراین توسعه داده شده—دانشی منحصر به فرد—حمایت خود را از کشورهایی که امروز مورد حمله ایران قرار دارند، نشان میدهد. این موضوع اهمیت و نوآوری اوکراینیها را نشان میدهد که توانستهاند یک صنعت دفاعی نوظهور واقعی برای دفاع در برابر روسیه ایجاد کنند و بر ضرورت ایجاد همکاریهای فشردهتر کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه با شرکای اوکراینی تاکید میکند، نه تنها برای حمایت از آنها در برابر متجاوز روس، بلکه برای تضمین دفاع از قاره اروپا.»
در ادامه فشارها بر ورزشکاران و هنرمندان منتقد، رسانههای حکومتی گزارش دادند جمهوری اسلامی اموال سردار آزمون و علیرضا فغانی، دو چهره پرآوازه فوتبال ایران و محسن یگانه، خواننده پاپ، را مصادره کرده است.
برخی رسانههای حکومتی نظیر تابناک و همشهری پنجشنبه ششم فروردین نوشتند تمام اموال آزمون در پی «مواضع اخیر» او و «همکاری با رسانههای آمریکایی و اسرائیلی» توقیف شده است.
با این حال، در این گزارشها هیچ توضیح مشخصی درباره ماهیت این همکاری، نام رسانههای مورد اشاره یا چگونگی ارتباط این بازیکن تیم ملی با آنها ارائه نشده است.
پایگاه خبری عصر ایران ششم فروردین امارات متحده عربی را به «حمایت علنی» از کارزار نظامی آمریکا و «در اختیار گذاشتن خاک» خود برای حمله به جمهوری اسلامی متهم کرد و نوشت آزمون در یک استوری اینستاگرامی، از امارات پشتیبانی کرده است.
آزمون پیشتر تصویری از دیدار خود محمد بن راشد آل مكتوم، حاکم دبی، منتشر کرده بود.
در پی این اقدام، رسانههای وابسته به سپاه پاسداران بهشدت از آزمون انتقاد کردند و نام او از فهرست تیم ملی فوتبال خط خورد.
نورنیوز فغانی را «خائن» خواند
نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، ششم فروردین از مصادره اموال علیرضا فغانی خبر داد.
نورنیوز فغانی را داور «استرالیایی فارسیزبان» معرفی کرد و نوشت او «اقدام به خدمت در ارتش رسانهای» اسرائیل کرده است.
این رسانه حکومتی توضیح نداد منظور از «خدمت در ارتش رسانهای» اسرائیل چیست و فغانی چگونه در آن مشارکت داشته است.
نورنیوز در ادامه افزود غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، دستور داده است اموال «خائنان به ایران» مصادره شود.
پیشتر در تیرماه، ایستادن فغانی در کنار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در مراسم اهدای مدالهای جام جهانی باشگاهها و عکس مشترک آنها خشم حامیان جمهوری اسلامی را برانگیخته بود.
این داور ایرانی مقیم استرالیا در آن زمان ضمن دفاع از اقدام خود گفته بود طبق «پروتکلها» عمل کرده است.
یگانه و اتهام «همراهی با دشمن متخاصم»
برخی رسانهها مانند عصر ایران، اعتماد آنلاین و دیدهبان ایران ششم فروردین گزارش دادند اموال محسن یگانه توقیف شده است.
دیدهبان ایران به نقل از «یک ارگان رسانهای نزدیک به نهادهای امنیتی»، یگانه را به «همراهی با دشمن متخاصم» متهم کرد.
عصر ایران نیز نوشت این خواننده پس از آغاز جنگ، با انتشار پستی در اینستاگرام از ترامپ حمایت کرد.
در روزهای گذشته، اموال برزو ارجمند، بازیگر سینما و علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف، نیز مصادره شده بود.
قوه قضاییه در دیماه هم از اجرای حکم مصادره اموال محمد ساعدینیا، مالک سوهان و کافه «ساعدینیا»، بهدلیل حمایت از انقلاب ملی ایرانیان خبر داده بود.
فرانسه اعلام کرد که عالیترین مقام نظامی این کشور پنجشنبه با حدود ۳۵ کشور برای مأموریتی جهت بازگشایی تنگه هرمز پس از پایان جنگ آمریکا-اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفتوگوهایی انجام داده است.
متحدان غربی ایالات متحده گفتهاند که در درگیری جاری شرکت نخواهند کرد اما فعالیتهای پشتپرده نشاندهنده نگرانی از این است که پس از جنگ، جمهوری اسلامی ممکن است به تهدید این آبراه که حدود یکپنجم عرضه جهانی نفت را حمل میکند، ادامه دهد.
وزارت دفاع فرانسه در بیانیه خود نام ۳۵ کشور را که در یک کنفرانس ویدئویی با فابین ماندون رییس ستاد نیروهای مسلح فرانسه گفتوگو کردند ذکر نکرد، اما گفت که آنها از همه قارهها بودهاند.
فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی با ایوت کوپر وزیر خارجه بریتانیا دیدار کرد و در این نشست، دو طرف علاوه بر بررسی روابط دوجانبه، تحولات اخیر منطقه و تلاشهای انجام شده در این زمینه را نیز مورد بررسی قرار دادند.
همچنین وزیر خارجه عربستان سعودی با وزیر خارجه آلمان دیدار کرد و دو طرف روابط همکاری دوجانبه و تحولات پیامدهای امنیتی در منطقه را بررسی کردند.
وزیر خارجه عربستان سعودی با آنتونیو تایانی وزیر خارجه ایتالیا نیز دیدار کرد.