مخالفت یک نماینده جمهوریخواه کنگره با اعزام نیروی زمینی به ایران
ننسی مِیس، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، پس از شرکت در جلسه توجیهی نیروهای مسلح درباره جنگ در ایران که عصر چهارشنبه پنجم فروردین برگزار شد، در چندین پست تند در شبکه اجتماعی ایکس مخالفت خود با عملیات زمینی را اعلام کرد.
او در اولین پست نوشت: «تازه از جلسه توجیهی کمیته نیروهای مسلح مجلس درباره ایران خارج شدم. دوباره تاکید میکنم که من از حضور نیروهای زمینی در ایران حمایت نخواهم کرد، بهویژه بعد از این جلسه.»
مِیس در پست دیگری لیندسی گراهام، سناتور ارشد، را که در ماههای اخیر از حامیان اصلی حمله به جمهوری اسلامی بود، «ماشین جنگی واشینگتن» خطاب کرد و افزود: «ماشین جنگی واشینگتن دهههاست که پسران و دختران ما را به درگیریهای بیپایان در خاورمیانه میفرستد؛ بدون هیچ استراتژی خروج مشخص، فقط برای تامین منافع سیاستمداران قدرتمند. ما این وضعیت را تحمل نخواهیم کرد.»
او همچنین توجیههای ارائه شده در این جلسه را با آنچه به مردم آمریکا درباره جنگ در ایران اعلام شده، متفاوت و این شکاف را «بسیار نگرانکننده» خواند.
مِیس در تازهترین پست خود در این باره، بار دیگر تکرار کرد که از اعزام دختران و پسران کارولینای جنوبی به جنگ در ایران حمایت نخواهد کرد . افزود: «نمیتوانیم اجازه دهیم ماشین جنگی واشینگتن، ایران را به عراقی دیگر تبدیل کند.»