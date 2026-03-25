نماینده امارات متحده عربی در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت حملات جمهوری اسلامی حاکمیت این کشور و قواعد حقوق بشر را نقض می‌کند.

او تاکید کرد امارات هیچ‌گاه اجازه نداده از آسمان این کشور برای حمله به ایران استفاده شود.

به گفته این مقام اماراتی، حملات جمهوری اسلامی تهدیدی علیه کشتیرانی به شمار می‌رود و بر زنجیره تامین و امنیت جهانی تاثیرگذار است.

نماینده عربستان سعودی نیز در این نشست، حملات حکومت ایران به کشورهای خلیج فارس و اردن را محکوم کرد و افزود این اقدامات نقض آشکار منشور سازمان ملل و تمامیت ارضی این کشورها است.

او همچنین توقف کشتیرانی در تنگه هرمز و حمله به شناورهای تجاری را اقدامی غیرقابل قبول از سوی تهران دانست و آن را محکوم کرد.

این مقام سعودی هشدار داد حملات به زیرساخت‌های انرژی بر تمام جهان تاثیر منفی می‌گذارد.