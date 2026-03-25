کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، درباره نقش آمریکا در انتخاب رهبری آینده ایران گفت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، معتقد است ایالات متحده خواهان فردی در مقام رهبری حکومت ایران است که «مساعدتر» و مایل به همکاری با آمریکا باشد.

او افزود چنین فردی نباید شعار «مرگ بر آمریکا» سر دهد و این موارد را «منطقی و به نفع ایالات متحده و متحدانش» توصیف کرد.

لیویت درباره پاسخ به سوالی درباره تغییر رژیم گفت: «آیا واقعا این رهبر جدید ادعایی دیده یا به‌طور قانونی شنیده شده است؟ تغییراتی در رهبری رخ داده است. تغییراتی در رهبری رژیم صورت گرفته که همان چیزی است که رییس‌جمهور گفته بود.»