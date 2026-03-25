شهروند: لرستان را دارند شدید میزنند
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال حملات چهارشنبه پنجم فروردین را به مواضع حکومت در یکی از مناطق استان لرستان نشان میدهد.
یک شهروند میگوید: «لرستان را دارند شدید میزنند.»
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، درباره نقش آمریکا در انتخاب رهبری آینده ایران گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، معتقد است ایالات متحده خواهان فردی در مقام رهبری حکومت ایران است که «مساعدتر» و مایل به همکاری با آمریکا باشد.
او افزود چنین فردی نباید شعار «مرگ بر آمریکا» سر دهد و این موارد را «منطقی و به نفع ایالات متحده و متحدانش» توصیف کرد.
لیویت درباره پاسخ به سوالی درباره تغییر رژیم گفت: «آیا واقعا این رهبر جدید ادعایی دیده یا بهطور قانونی شنیده شده است؟ تغییراتی در رهبری رخ داده است. تغییراتی در رهبری رژیم صورت گرفته که همان چیزی است که رییسجمهور گفته بود.»
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد تا زمانی که واشینگتن بهطور مستقیم درباره زمان مذاکرات اطلاعرسانی نکرده است، رسانهها نباید درباره هرگونه گفتوگوی احتمالی در آخر هفته گزارش منتشر کنند.
او درباره جدول زمانبندی عبور تانکرهای نفت و گاز از تنگه هرمز گفت در حال حاضر زمان مشخصی اعلام نمیشود، اما این موضوع از سوی دولت آمریکا با سرعت پیگیری میشود.
لیویت در پاسخ به پرسشی درباره لبنان و آوارگی دستکم یک میلیون نفر گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با سرعت در حال اقدام برای از بین بردن تهدید جمهوری اسلامی در خاورمیانه، از جمله تضعیف نیروهای نیابتی آن مانند حزبالله، است و این روند در هفته جاری و دو هفته آینده ادامه خواهد یافت.
او همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی تاکید کرد واشینگتن وارد جزئیات این گفتوگوهای «بسیار حساس» نخواهد شد و رییسجمهوری آمریکا به دیپلماتهای خود آزادی عمل داده است تا این مذاکرات را بدون طرح در رسانهها پیش ببرند.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد مردان و زنانی که در خاورمیانه برای آمریکا خدمت میکنند طی ۴۷ سال گذشته از سوی آنچه «رژیم تروریستی ایران» خواند، تهدید، کشته و معلول شدهاند.
او گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، «نهایت شجاعت» را به خرج داد و اقدامی انجام داد که برای امنیت ملی و داخلی آمریکا ضروری بود.
لیویت همچنین گفت مذاکرات همچنان ادامه دارد و به گفته ترامپ، این گفتوگوها سازنده بوده است.
با این حال، او درباره گزارشهای منتشرشده درباره یک برنامه ۱۵ بندی در رسانهها اظهار نظر کرد و از خبرنگاران خواست درباره طرحهای فرضی که از منابع ناشناس منتشر میشوند، گزارش ندهند.
سخنگوی کاخ سفید افزود کاخ سفید هرگز چنین برنامه کاملی را تایید نکرده و برخی بخشهای منتشرشده دقیق نبوده است.
او تاکید کرد جزئیات مبادلات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در حال حاضر اعلام نخواهد شد.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید چهارشنبه اعلام کرد اگر جمهوری اسلامی واقعیت شکست را نپذیرد، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ضربه شدیدتری وارد خواهد کرد.
او همچنین هشدار داد جمهوری اسلامی نباید بار دیگر دچار اشتباه محاسباتی شود.
لیویت گفت تنها کمی بیش از سه هفته از آغاز «عملیات خشم حماسی» گذشته و این عملیات یک «پیروزی بزرگ نظامی» بوده است.
او افزود تاکنون بیش از ۹ هزار هدف مورد حمله قرار گرفته و حملات موشکهای بالستیک و پهپادی ایران نسبت به آغاز عملیات حدود ۹۰ درصد کاهش یافته است.
لیویت گفت ایالات متحده در حال نابود کردن نیروی دریایی جمهوری اسلامی است و بیش از ۱۴۰ شناور، از جمله نزدیک به ۵۰ کشتی مینگذار، منهدم شدهاند.
به گفته او، این بزرگترین نابودی یک نیروی دریایی در یک دوره سههفتهای از زمان جنگ جهانی دوم است.
سخنگوی کاخ سفید همچنین اعلام کرد آمریکا در حال برچیدن نظاممند زیرساختهای صنعتی دفاعی ایران است و نیروهای نظامی این کشور با تمرکز بر تنگه هرمز، تهدیدها علیه جریان آزاد انرژی را از میان میبرند.
او گفت در آخر هفته چندین بمب پنج هزار پوندی بر یک تاسیسات زیرزمینی مورد استفاده برای ذخیره تجهیزات، از جمله موشکهای کروز ضدکشتی و پرتابگرهای متحرک، فرو ریخته شد.
لیویت تاکید کرد آمریکا به تحقق اهداف اصلی این عملیات نزدیک شده و ماموریت بدون وقفه ادامه دارد.
او گفت برآورد اولیه دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و وزارت جنگ اجرای این ماموریت طی چهار تا شش هفته بوده و اکنون پس از ۲۵ روز، عملیات جلوتر از برنامه پیش میرود.
به گفته او، توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید آمریکا و متحدانش بهطور قابلتوجهی تضعیف شده و جاهطلبیهای هستهای آن نیز بیش از پیش آسیب دیده است.
لیویت افزود پس از تهدید ترامپ در شامگاه شنبه، برای واشینگتن روشن شد که تهران مایل به گفتوگو است و آمریکا طی سه روز گذشته در گفتوگوهای سازندهای مشارکت داشته است.
او گفت ترامپ بهطور موقت دستور داده حملات برنامهریزیشده علیه نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران به تعویق بیفتد و تاکید کرد در صورت نپذیرفتن شرایط از سوی جمهوری اسلامی، رییسجمهوری آمریکا «ضرباتی بسیار شدیدتر» وارد خواهد کرد.
بر اساس گزارشهای دریافتی از شاهدان عینی در چهارشنبه پنج فروردین، در مناطق مختلف تهران صدای انفجار و استقرار ایستهای بازرسی گزارش شده است.
در محدوده پونک چند صدای انفجار از فاصله دور شنیده شده است.
همچنین در ورودی دماوند به تهران چندین ایست بازرسی برقرار شده و خودروها، بهویژه جوانان و خودروهای صندوقدار، متوقف و بازرسی میشوند. به گفته شاهدان، نیروهای مستقر مجهز به دوشکا هستند.
در محدوده ستارخان، ترهبار طرشت زیر پل یادگار امام و اطراف میدان سلمان هراتی در هر دو مسیر ایست بازرسی برقرار شده است.
همچنین در ستارخان مقابل پارک، هر شب ایست بازرسی و تجمع نیروها گزارش شده است. در حکیمیه نیز در ورودی و خروجی شهرک ایست بازرسی برقرار است.
در جهرم، ساعت ۲۰:۱۰ صدای جنگنده و دو انفجار در محدوده فرهنگشهر شنیده شده که به گفته شاهدان موجب لرزش ساختمانها شده است.
در محور شیراز به بوشهر نیز در ورودی جاده و پیش از پل مهندسان ایست بازرسی برقرار شده و ترافیک سنگین ایجاد شده است.
در کیش نیز ساعت ۲۰:۲۸ دو صدای انفجار گزارش شده است.