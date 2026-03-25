بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد رویارویی گستردهتر با جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و موضوع خلع سلاح حزبالله در همین چارچوب پیگیری میشود.
او تاکید کرد برخلاف برخی گزارشهای رسانهای، این تقابل متوقف نشده است.
نتانیاهو گفت: «موضوع خلع سلاح حزبالله همچنان در دستور کار ما قرار دارد. این مسئله با رویارویی گستردهتر با جمهوری اسلامی مرتبط است.»
او افزود اسرائیل مصمم است وضعیت لبنان را «بهطور اساسی» تغییر دهد.
نخستوزیر اسرائیل همچنین گفت جمهوری اسلامی امروز در مقایسه با گذشته در موقعیت ضعیفتری قرار دارد.
هرچند به گفته او تهران همچنان به تلاشهای خود ادامه میدهد اما «اسرائیل امروز از هر زمان دیگری قدرتمندتر است و ایران از هر زمان دیگری ضعیفتر».
نتانیاهو در ادامه به تهدیدهای حزبالله طی نزدیک به چهار دهه اشاره کرد و گفت این گروه حدود ۱۵۰ هزار راکت و موشک در اختیار داشته که الجلیل و دیگر شهرهای اسرائیل را هدف گرفته بودند.
او افزود بخش عمده این تهدید خنثی شده است، هرچند هنوز اقداماتی باقی مانده است.
نتانیاهو همچنین اعلام کرد اسرائیل تهدید نفوذ زمینی نیروهای رضوان را از میان برده و یک کمربند امنیتی در مرزهای شمالی ایجاد کرده است.
به گفته نتانیاهو، این کمربند در حال گسترش است تا منطقه حائل بزرگتری شکل بگیرد.