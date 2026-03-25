دونالد ترامپ: دیدار با شی جینپینگ ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت در پکن برگزار میشود
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد دیدار او با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، که پیشتر به دلیل عملیات نظامی آمریکا در ایران به تعویق افتاده بود، برای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت در پکن دوباره برنامهریزی شده است.
ترامپ افزود او و ملانیا ترامپ در تاریخ دیگری در سال جاری میزبان شی جینپینگ و همسرش، مادام پنگ، در واشینگتن دیسی خواهند بود.
به گفته رییسجمهوری آمریکا، نمایندگان دو کشور در حال نهایی کردن مقدمات این دیدارها هستند.
ترامپ این نشست را «بسیار مهم و سرنوشتساز» توصیف کرد و گفت مشتاق دیدار با همتای چینی خود است.