انتصاب فرستاده جدید سازمان ملل برای میانجیگری در جنگ علیه جمهوری اسلامی
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، اعلام کرد ژان آرنو، دیپلمات فرانسوی، را به عنوان فرستاده جدید برای میانجیگری در جنگ علیه جمهوری اسلامی منصوب کرده است.
او افزود: «پیام من این است که دیپلماسی باید پیروز شود و دیپلماسی نیازمند گفتوگوی صادقانه است.»
آرنو بیش از ۳۰ سال تجربه در عرصه صلحسازی و میانجیگری در سازمان ملل دارد.
او در گذشته سمتهای مختلفی از جمله نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، گواتمالا، گرجستان، و ماموریتهای دیگر در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین را برعهده داشته و نقش کلیدی در مذاکرات صلح و رفع مناقشات داشته است.