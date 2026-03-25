گزارش تازه سنتکام: طی ۱۰ هزار حمله، دوسوم تاسیسات تولید نظامی حکومت ایران را نابود کردیم
برد کوپر، رییس فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، در تازهترین گزارش این نهاد از وضعیت حملات به مواضع جمهوری اسلامی، گفت که ارتش آمریکا از آغاز جنگ تاکنون بیش از ۱۰ هزار هدف را در ایران مورد حمله قرار داده و دو سوم تاسیسات تولید نظامی حکومت ایران را نابود کرده است.
او در این پیام ویدیویی که شامگاه چهارشنبه پنجم فروردین منتشر شد، افزود: «تنها چند ساعت پیش، هزارمین هدف را مورد اصابت قرار دادیم و اگر دستاوردهای خودمان را با موفقیت متحد اسرائیلیمان جمع بزنیم، در مجموع هزاران هدف دیگر را هم زدهایم. این بهروشنی نشان میدهد وقتی در کنار هم هستیم، قدرتمندتریم.»
کوپر نابودی این اهداف را حاوی «آثاری ملموس» عنوان کرد و افزود که با نابودی ۹۲ درصد از بزرگترین شناورهای نیروی دریایی ایران، دوران تهدید کشتیرانی جهانی از سوی ناوهای جنگی [حکومت] ایران پایان یافته است.
کوپر با اشاره به اینکه از ابتدای جنگ حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه کشورهای دیگر ۹۰ درصد کاهش یافته، افزود که توانایی جمهوری اسلامی برای بازسازی تواناییهای موشکی و پهپادی نیز تضعیف شده است.
او در بخشی از این ویدیو به آسیبدیدگی یا نابودی بیش از دوسوم تاسیسات تولید موشک و پهپاد، صنایع کشتیسازی و تجهیزات دریایی اشاره و تاکید کرد که ارتش آمریکا در مسیر «نابودی کامل» زیرساخت گسترده تولیدات نظامی حکومت ایران قرار دارد.
در حالی که تنشها میان ایالات متحده و حکومت ایران در حال تشدید است، نشانههایی از احتمال بررسی یا حتی برنامهریزی برای عملیات زمینی آمریکا در ایران، نگرانی برخی قانونگذاران را در واشینگتن افزایش داده است.
بر اساس گزارشها، برخی از قانونگذاران آمریکایی پس از جلسات توجیهی محرمانه، نسبت به احتمال اعزام نیروهای زمینی هشدار دادهاند. نانسی میس، نماینده جمهوریخواه کنگره، اعلام کرده که «بههیچوجه از حضور نیروهای آمریکایی در خاک ایران حمایت نخواهد کرد»، موضعی که نشاندهنده شکاف در میان جمهوریخواهان نیز است.
در همین حال، ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، گفته است که بیش از گذشته نگران حرکت به سمت یک عملیات زمینی است و تاکید کرده که تحقق اهداف اعلامشده آمریکا بدون «حضور فیزیکی» در ایران دشوار خواهد بود.
پیش از این گزارشهایی منتشر شده بود که از بررسی سناریوهایی مانند کنترل جزیره خارک - مرکز اصلی صادرات نفت ایران- حکایت داشت که در عمل به نوعی حضور زمینی یا شبهزمینی نیاز دارد.
گزارشهای رسانهای و اظهارات برخی نمایندگان حاکی از آن است که دستکم چند تن از رهبران کنگره، از جمله روسای کمیتههای نظامی، احتمال برنامهریزی برای عملیات زمینی را مطرح کردهاند. با این حال، کاخ سفید بهطور رسمی اعلام کرده که در حال حاضر برنامهای برای اعزام نیروهای زمینی ندارد، هرچند دونالد ترامپ این گزینه را بهطور کامل رد نکرده است.
در تازهترین موضعگیری، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، با اشاره به فرصت پنج روزه ترامپ به جمهوری اسلامی برای توافق، اعلام کرد که «بقایای رژیم ایران» یک فرصت دیگر برای همکاری با دونالد ترامپ دارند. به گفته او، این فرصت به معنای کنار گذاشتن کامل برنامه هستهای و توقف تهدید علیه آمریکا و متحدانش است.
لیویت تاکید کرد که ترجیح رییسجمهوری آمریکا «صلح» است، اما هشدار داد در صورت نپذیرفتن این شرایط، روند حملات ادامه خواهد یافت و «ضربات بسیار شدیدتری» وارد خواهد شد. او همچنین گفت ترامپ «بلوف نمیزند» و آماده واکنش سختتر است.
سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد که جمهوری اسلامی در نتیجه محاسبات نادرست، بخشی از توان نظامی خود از جمله فرماندهان ارشد، نیروی دریایی، نیروی هوایی و سامانههای پدافند را از دست داده و ادامه تنشها ناشی از نپذیرفتن این وضعیت است.
هفته گذشته، ترامپ با انتشار پیامی به جمهوری اسلامی ۴۸ ساعت فرصت داده بود تا تنگه هرمز را به طور کامل بازگشایی کند و تهدید کرده بود که در صورت عدم تحقق این موضوع، نیروگاههای ایران را هدف حملات نظامی قرار خواهد داد. ساعاتی پیش از فرا رسیدن این مهلت، رییسجمهوری آمریکا با انتشار پیام دیگری خبر از مذاکراتی با جمهوری اسلامی داد که به گفته او فرصت تازهای برای حکومت ایران است تا به توافق با آمریکا برسد. او برای رسیدن به توافق پنج روز فرصت تعیین کرد.
در کنار این مواضع، در روزهای اخیر گزارشها از افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه حکایت دارد. هزاران نیروی نظامی، از جمله تفنگداران دریایی و نیروهای هوابرد، در حال استقرار در خاورمیانه هستند.
اگرچه این استقرارها رسماً برای «افزایش آمادگی» توصیف شدهاند، اما تحلیلگران آن را زیرساخت لازم برای هرگونه عملیات زمینی احتمالی میدانند.
در سطح افکار عمومی، نظرسنجیها نشان میدهد اگرچه اکثریت آمریکاییها اعزام نیرو را محتمل میدانند، اما تنها درصد کمی از اعزام گسترده نیروهای زمینی حمایت میکنند و ترجیح بیشتری به عملیات محدود و هدفمند وجود دارد.
در کنار این مباحث، گزارشها از بررسی گزینههای نظامی دیگر از جمله فشار بر حکومت ایران از طریق کنترل مسیرهای صادرات نفت یا بازگشایی تنگه هرمز حکایت دارد. تحلیلگران میگویند هرگونه ورود نیروهای زمینی به خاک ایران، نقطه عطفی در این درگیری خواهد بود و میتواند آن را به سطحی بیسابقه از تنش نظامی تبدیل کند.
اگرچه هنوز تصمیمی رسمی برای عملیات زمینی اعلام نشده، اما افزایش این گمانهزنیها و اختلافنظرها در واشینگتن نشان میدهد که این گزینه بیش از گذشته وارد محاسبات استراتژیک آمریکا شده است.
ننسی مِیس، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، پس از شرکت در جلسه توجیهی نیروهای مسلح درباره جنگ در ایران که عصر چهارشنبه پنجم فروردین برگزار شد، در چندین پست تند در شبکه اجتماعی ایکس مخالفت خود با عملیات زمینی را اعلام کرد.
او در اولین پست نوشت: «تازه از جلسه توجیهی کمیته نیروهای مسلح مجلس درباره ایران خارج شدم. دوباره تاکید میکنم که من از حضور نیروهای زمینی در ایران حمایت نخواهم کرد، بهویژه بعد از این جلسه.»
مِیس در پست دیگری لیندسی گراهام، سناتور ارشد، را که در ماههای اخیر از حامیان اصلی حمله به جمهوری اسلامی بود، «ماشین جنگی واشینگتن» خطاب کرد و افزود: «ماشین جنگی واشینگتن دهههاست که پسران و دختران ما را به درگیریهای بیپایان در خاورمیانه میفرستد؛ بدون هیچ استراتژی خروج مشخص، فقط برای تامین منافع سیاستمداران قدرتمند. ما این وضعیت را تحمل نخواهیم کرد.»
او همچنین توجیههای ارائه شده در این جلسه را با آنچه به مردم آمریکا درباره جنگ در ایران اعلام شده، متفاوت و این شکاف را «بسیار نگرانکننده» خواند.
مِیس در تازهترین پست خود در این باره، بار دیگر تکرار کرد که از اعزام دختران و پسران کارولینای جنوبی به جنگ در ایران حمایت نخواهد کرد . افزود: «نمیتوانیم اجازه دهیم ماشین جنگی واشینگتن، ایران را به عراقی دیگر تبدیل کند.»
مقامهای آمریکایی اعلام کردند ایالات متحده و اسرائیل به طور موقت نام دو مقام ارشد جمهوری اسلامی را از فهرست اهداف خود برای حذف خارج کردهاند تا امکان بررسی مذاکرات احتمالی صلح فراهم شود.
بر اساس این گزارش، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برای مدت چهار تا پنج روز از این فهرست کنار گذاشته شدهاند؛ اقدامی که همزمان با تمایل دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای آغاز مذاکرات سطح بالا جهت پایان دادن به جنگ انجام شده است.
در همین حال، میانجیهایی از ترکیه، پاکستان و مصر در تلاشاند دیداری میان مذاکرهکنندگان آمریکا و ایران در روز آینده برگزار شود تا درباره توقف جنگ و آغاز گفتوگوهای صلح رایزنی شود. با این حال، مقامها گفتهاند به دلیل اختلافهای عمده میان خواستههای دو طرف، احتمال موفقیت این تلاشها پایین است.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی نوشت که مقامهای جمهوری اسلامی قرار بود شامگاه ششم فروردین با این کشور تماس بگیرند و پاسخ رسمیشان برای مذاکره را اعلام کنند، اما همه آنها اکنون در زیر زمین هستند و برقراری ارتباط با آنها چالش بزرگی است.
به گفته این مقام، خبرهای غیررسمی حاکی از پاسخ منفی جمهوری اسلامی به پیشنهاد مذاکره است اما «تایید رسمی آن تاکنون دریافت نشده است».
او همچنین گفت که جمهوری اسلامی از طریق پاکستان به پیشنهاد ۱۵ بندی آمریکا برای پایان دادن به جنگ پاسخ اولیه داده اما این پاسخ «مثبت» نبوده است.