چین: در موضوع تنگه هرمز با همه طرفها در تماس هستیم
وزارت امور خارجه چین در پاسخ به پرسشی درباره عبور کشتیهای این کشور از تنگه هرمز اعلام کرد پکن با تمامی طرفها در تماس و هماهنگی است.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد دو سایت تولید موشکهای کروز دریایی دوربرد را در «قلب تهران» هدف قرار داده است.
در این بیانیه آمده است: «سایتهای مورد حمله تحت فرمان وزارت دفاع ایران فعالیت میکردند و توسط رژیم برای توسعه و تولید موشکهای کروز دریایی دوربرد مورد استفاده قرار میگرفتند؛ موشکهایی که امکان انهدام سریع اهداف در دریا و خشکی را فراهم میکنند.»
رسانهها گزارش دادند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۵ شرط برای پایان دادن به کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده است.
این شروط شامل چه مواردی میشوند و چه محورهایی را در بر میگیرند؟
در ادامه فشار بر کنشگران، هنرمندان و ورزشکاران مخالف جمهوری اسلامی، خبرگزاریهای حکومتی در ایران از توقیف اموال برزو ارجمند، بازیگر، خبر دادند.
نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای «یککلمه»، در مصاحبه با ایراناینترنشنال در خصوص ابعاد حقوقی این اقدام سرکوبگرانه توضیح داد.
فاتح بیرول، رییس آژانس بینالمللی انرژی، اعلام کرد این نهاد با افزایش آزادسازی ذخایر نفتی موافق است.
این اظهارات پس از آن بیان شد که سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، از آژانس خواست در صورت تداوم درگیریها در خاورمیانه، آمادگی لازم برای اجرای مرحلهای جدید از آزادسازی ذخایر را داشته باشد.
پایگاه خبری دیدهبان ایران نوشت حدود ساعت ۸ صبح چهارشنبه، ساکنان برخی مناطق اطراف شهر اصفهان از شنیده شدن صدای چندین انفجار خبر دادند.
در بهارستان، خمینیشهر، نجفآباد و فلاورجان نیز نقاطی هدف قرار گرفتند.
رسانه اقتصاد آنلاین نیز از وقوع چند انفجار در اطراف اصفهان گزارش داد.