یک شهروند: ترامپ جمهوری اسلامی را سورپرایز خواهد کرد
یک شهروند با ارسال پیامی ویدیویی ضمن اشاره به نگرانیهای مردم در روزهای اخیر گفت: «مطمئنم ترامپ حکومت را سورپرایز خواهد کرد. ما روی او حساب میکنیم.»
در پارلمان اروپا نشستی درباره بحران ایران برگزار شد و نمایندگان در آن به نقض حقوق بشر و محدودیت دسترسی به اینترنت اشاره کردند.
آنها همچنین خواستار تغییر رویکرد اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی و افزایش فشارهای سیاسی و حقوقی بر تهران شدند.
لیلی نیکفر، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، وضعیت در خاورمیانه را «بسیار خطرناک و غیرقابل پیشبینی» توصیف کرد و نسبت به وقوع «یک فاجعه مهارنشده» در منطقه هشدار داد.
او تاکید کرد نباید بار دیگر جنگ بهعنوان ابزاری در روابط بینالملل مورد استفاده قرار گیرد.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد دولت دونالد ترامپ ۱۵ شرط را به حکومت ایران برای پایان جنگ ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، این شروط تقریبا همه اهداف آمریکا و اسرائیل را در بر میگیرد.
کامیار بهرنگ، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در این خصوص توضیح میدهد.
وزارت دفاع عراق اعلام کرد در پی هدف قرار گرفتن بیمارستان نظامی الحبانیه در استان انبار، ۷ نیروی نظامی کشته و ۱۳ تن دیگر زخمی شدند.
این وزارتخانه افزود این رویداد «نقض آشکار و خطرناک تمامی قوانین و عرفهای بینالمللی» است که حمله به مراکز درمانی و کادر پزشکی را ممنوع میکند.
خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از منابع امنیتی گزارش داد موضع نیروهای حشد الشعبی در نزدیکی یک مرکز درمانی ارتش در غرب استان الانبار هدف قرار گرفته است.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد از زمان آغاز حملات اسرائیل و آمریکا در ۹ اسفند، در مجموع ۲۶۲۲ نفر در شهرهای مختلف ایران کشته شدند.
بر اساس این گزارش، از این تعداد ۱۴۵۵ نفر غیرنظامی و ۱۱۶۷ نفر نظامی بودهاند.
هرانا افزود هویت ۶۶۹ نفر از کشتهشدگان نامشخص است و مشخص نیست در زمره غیرنظامیان قرار میگیرند یا نظامیان.
به گزارش هرانا، دستکم ۲۱۷ کودک در این حملات جان خود را از دست دادند.