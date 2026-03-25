صدراعظم آلمان: تلاش میکنیم آمریکا و اسرائیل را برای پایان جنگ متقاعد کنیم
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفت دولت ممکن است بتواند اقداماتی برای متعادل کردن شوک انرژی ناشی از جنگ ایران انجام دهد، اما منابع مالی عمومی نمیتواند افزایش قیمتها را در همه بخشها جبران کند.
او افزود: «اقداماتی وجود دارد که میتوانیم بررسی کنیم اما نمیتوانیم هر روند افزایشی قیمت را از طریق تدابیر مالیاتی یا اقداماتی که از بودجه فدرال تامین میشود، جبران کنیم.»
صدراعظم آلمان اضافه کرد در حال تلاش با اتحادیه اروپا هستیم تا آمریکا و اسرائیل را برای پایان دادن به جنگ ایران متقاعد کنیم.