العربی الجدید: سرایا اولیاء الدم با کتائب سیدالشهدا و کتائب حزبالله مرتبط است
منابع امنیتی عراقی اعلام کردند گروه «سرایا اولیاء الدم» که حملات پهپادی علیه نیروهای آمریکایی در داخل و خارج عراق انجام میدهد، با «کتائب سیدالشهدا» به رهبری ابو آلاء الولائی مرتبط است و در برخی عملیاتها با «کتائب حزبالله» همکاری میکند.
روزنامه العربی الجدید به نقل از این منابع گزارش داد «سرایا اولیاء الدم» یک نیروی نخبه ایدئولوژیک است که به ولایت فقیه باور دارد.
سرایا اولیاء الدم در بیانیهای اعلام کرد در ۲۲ روز جنگ جاری، ۱۳۶ حمله علیه منافع آمریکا در بغداد، اقلیم کردستان، کویت، عربستان، اردن و سوریه انجام داده است.
این گروه گفت در این حملات از موشک و پهپاد استفاده کرده است.