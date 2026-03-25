سی‌ان‌ان به نقل از دو منبع اسرائیلی گزارش داد که اسرائیل نگران است آمریکا برای تسهیل مذاکرات با ایران، یک آتش‌بس یک‌ماهه اعلام کند.

این نگرانی در حالی مطرح شده که واشینگتن تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای پایان دادن به جنگ جاری افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، قرار است شامگاه چهارشنبه آخرین تحولات را با کابینه امنیتی خود بررسی کند.

یکی از منابع گفته است که او پیش از این نشست، جلسه‌ای محدود با مقام‌های ارشد امنیتی برگزار خواهد کرد.

یک منبع اسرائیلی دیگر اعلام کرد که نتانیاهو در جریان طرح ۱۵ بندی قرار گرفته که آمریکا به تازگی برای پایان دادن به درگیری به ایران ارائه کرده است.

به گفته این منبع، اسرائیل در حال حاضر نسبت به دستیابی به یک توافق پیشرفت‌دار تردید دارد.

این منبع افزود: «حداکثر امتیازی که ایران ممکن است بدهد، حداقل خواسته‌های آمریکا را تامین نمی‌کند.»

او در عین حال گفت اسرائیل برخی عناصر چارچوب پیشنهادی آمریکا را «مثبت و خوب برای اسرائیل» می‌داند، به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت نیروهای نیابتی منطقه‌ای آن.

هم‌زمان، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، و ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، اهداف بیشتری را در ایران تایید کردند.

یک منبع نظامی اسرائیلی نیز به سی‌ان‌ان گفت برنامه‌ریزی عملیاتی طبق روال ادامه دارد و با وجود اظهارات دیپلماتیک آمریکا، تغییری در کارزار نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل ایجاد نشده است.