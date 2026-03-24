به گزارش ای ۲۴، رئیس‌جمهور اسرائیل اعلام کرد که دولت لبنان تصمیم بسیار جسورانه‌ای برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است.

پیشتر گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، اعلام کرد از تصمیم لبنان برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی استقبال می‌کند.

سعار در ایکس نوشت: «این اقدامی موجه و ضروری در برابر حکومتی است که مسئول نقض حاکمیت لبنان، اشغال غیرمستقیم آن از طریق حزب‌الله و کشاندن آن به جنگ است.»

او با اشاره به حضور نمایندگان حزب‌الله در کابینه لبنان، از دولت این کشور خواست «اقداماتی عملی و موثر علیه حزب‌الله» اتخاذ کند.

لبنان محمدرضا رئوف شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، را «عنصر نامطلوب» خواند و او را از این کشور اخراج کرد.

یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان، چهارم فروردین در ایکس نوشت این تصمیم به کاردار سفارت جمهوری اسلامی در بیروت ابلاغ شده است.

رجی افزود شیبانی باید تا ۹ فروردین خاک لبنان را ترک کند.

لبنان همچنین احمد سویدان، سفیر خود در تهران، را برای مشورت فراخواند و اعلام کرد حکومت ایران هنجارهای دیپلماتیک و پروتکل‌های تثبیت‌شده میان دو کشور را نقض کرده است.