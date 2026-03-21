در روزهایی که سرمای زمستان با خون گرم جوانان وطن در دی‌ماه پیوند خورد، جامعه ورزش ایران نیز با هزینه‌های سنگین، جاویدنام شدن ستاره‌هایش و ایستادگی چهره‌های ماندگار، فصلی نوین را ورق زد.

این سال را از دریچه ۱۰ تصویری که در حافظه جمعی ایرانیان حک شد، مرور می‌کنیم.

طرد «گرگ پارسی» و برآمدن نام مسعود ذات‌پرور

سقوط محبوبیت هادی چوپان، قهرمان پیشین مسترالمپیا، یکی از معنادارترین اتفاقات سال بود. در حالی که جامعه بدنسازی ایران بیشترین آمار جاویدنامان را در جریان انقلاب ملی تقدیم میهن کرد، سکوت سنگین هادی چوپان در برابر کشتار بی‌سابقه مردم، خشم عمومی را برانگیخت.

او که روزی نماد غرور ملی بود، در سال ۱۴۰۴ با کارزار گسترده‌ای روبرو شد که مردم در آن، تصاویر او را از دیوار باشگاه‌ها پایین کشیده و نام و چهره مسعود ذات‌پرور، قهرمان دو دوره فیزیک کلاسیک جهان را جایگزین کردند.

مسعود ذات‌پرور به همراه قهرمانان دیگری چون عرشیا براری، عرفان بزرگی، مجید جلیلیان، حسین یغمایی، منصور شاهسواری، حامد فخرایی، محمدحسین وثوقی و علی‌اصغر شیری، ورزشکارانی بودند که با شلیک گلوله‌های جنگی در راه وطن جان باختند.

در برابر این فاجعه، چوپان تنها به یک پیام کوتاه بسنده کرد که برای مردمی که قهرمانانشان را در خیابان از دست می‌دادند، هرگز کافی نبود.

طنین «خون جوانان وطن» در گود تنهایی رسول خادم

در بهمن‌ماه سیاه ۱۴۰۴، تصویری از جهان‌پهلوان رسول خادم در زورخانه آتش‌نشانی تهران مخابره شد که تمام ابعاد یک تراژدی ملی را در خود داشت.

خادم، با جامه سیاهی که نشان از عزای ملی داشت، در حالی که تصنیف ماندگار «از خون جوانان وطن لاله دمیده» در فضای زورخانه طنین‌انداز بود، میل گرفت.

او که همیشه در سخت‌ترین روزها کنار مردم بوده، با بغضی در گلو رو به حاضران گفت: «خدایا مردم ما بی‌پناه و دست‌تنگ هستند. هر کسی در هر مقامی حق این مردم را می‌خورد و به آن‌ها ظلم می‌کند، ذلت و روسیاهی‌اش را به دنیا نشان بده.»

این حضور نمادین و دعای صریح او علیه ظالمان، موجی از ستایش را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و کاربران او را تنها «مرد باشرف» و «اسطوره واقعی» نامیدند که پهلوانی را از روی تشک کشتی به متن زندگی مردم آورده است.

عصیان دختران ایران در مستطیل سبز استرالیا

تیم ملی فوتبال زنان ایران در جام قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در استرالیا، دست به اقدامی تاریخی زد. بازیکنان و کادر فنی در نخستین دیدار بین‌المللی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، در مقابل کره جنوبی از خواندن سرود جمهوری اسلامی امتناع کردند.

این اقدام جسورانه بلافاصله با واکنش‌های تند نهادهای امنیتی و عوامل صداوسیما روبه‌رو شد. محمدرضا شهبازی، مجری حکومتی، آن‌ها را «خائن و بی‌شرف» خطاب کرد و خواستار برخورد شدید شد.

فشارها به قدری زیاد بود که ۷ نفر از اعضای تیم درخواست پناهندگی دادند.

اگرچه بعدها با فشارهای امنیتی برخی منصرف شدند، اما عاطفه رمضانی‌زاده و فاطمه پسندیده در استرالیا ماندند تا صدای اعتراض زن ایرانی باشند.

ابعاد این اتفاق چنان گسترده بود که حتی دونالد ترامپ در گفت‌وگو با نخست‌وزیر استرالیا، رسما خواستار حمایت از این فوتبالیست‌های معترض شد.

رشید مظاهری؛ فریاد صریح علیه راس هرم قدرت

رشید مظاهری، دروازه‌بان سرشناس فوتبال ایران، امسال مرزهای شجاعت را جابه‌جا کرد. او نخستین فوتبالیست درجه‌یکی بود که بدون لکنت، علی خامنه‌ای را مسئول مستقیم کشتار انقلاب ملی نامید.

مظاهری در ویدئویی که به رسانه‌ها رسید، با قاطعیتی بی‌سابقه گفت: «دیگر نمی‌توانستم چشمم را به روی این جنایات ببندم؛ جمهوری اسلامی و خامنه‌ای تقاص این خون‌ها را پس خواهند داد.»

او در آخرین پست اینستاگرامی‌اش در ۵ اسفند نوشت: «خامنه‌ای! بدان که فرماندهی تو بر این خاک ایزدی به پایان رسیده است؛ دیوار ترس فرو ریخته است.»

از زمان انتشار این مطالب تند و صریح، هیچ خبری از وضعیت سلامت و مکان نگهداری رشید مظاهری در دست نیست و جامعه ورزش نگران سرنوشت اوست.

نقد تند علی دایی به «هکتورها» و سفره‌های خالی

شهریار فوتبال ایران، امسال هم هدف حملات تند حکومتی‌ها بود. علی دایی با اشاره به تورم بالای ۸۰ درصدی و وضعیت معیشتی مردم، از سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد.

او با کنایه به آقازاده‌هایی که از تحریم‌ها ثروت‌های کلان اندوخته‌اند، گفت: «معلوم است تحریم برای کسی که اسمش را به "هکتور" عوض کرده برکت دارد.»

او با انتقاد از ادعای افتخار مسعود پزشکیان بابت گران کردن بنزین، مسئولان را به «بی‌غیرتی» در برابر فقر مردم متهم کرد و گفت شاید آن‌ها اصلا ایرانی نیستند که دلشان برای این ملت نمی‌سوزد.

این سخنان با واکنش کنایه‌آمیز احمد دنیامالی، وزیر ورزش روبه‌رو شد که دایی را متهم کرد به اینکه در ناز و نعمت نشسته و فقط توئیت می‌زند؛ اتهامی که از سوی مردم با تمسخر و حمایت بیشتر از دایی پاسخ داده شد.

فریادهای مرگ بر خامنه‌ای خواهر «ستاره شریف» بسکتبال

یکی از غم‌انگیزترین تصاویر سال، ویدیوی فریادهای «مرگ بر خامنه‌ای» خواهر جاویدنام احمد خسروانی در خیابان سهروردی بود.

احمد، بسکتبالیست ۲۱ ساله، دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف و برترین بازیکن لیگ تهران در سال ۱۴۰۴، در ۱۸ دی‌ماه با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر کشته شد.

نکته تکان‌دهنده اینجاست که پدر احمد از مجروحان جنگ ایران و عراق بود؛ خانواده‌ای که یک بار برای میهن هزینه داده بودند، حالا فرزند نخبه و ورزشکارشان را با گلوله همان حکومت از دست دادند.

احمد خسروانی نماد نسلی بود که هم در ورزش، هم در علم و هم در آزادی‌خواهی، سرآمد دوران خود بودند.

رقص مرگ و اعتراض؛ حرکت نمادین مهدی شریفی

در هفته بیستم لیگ برتر، مهدی شریفی بازیکن فجرسپاسی شیراز، پس از گلزنی به تراکتور، به جای شادی پس از گل، حرکتی نمادین به سبک «پسر معترض ایران» در برابر نیروهای سرکوبگر انجام داد.

این حرکت که با ایستادنی استوار و نگاهی نافذ همراه بود، به سرعت به ترند اول شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد.

این اقدام تنها به شریفی محدود نماند؛ بازیکنانی چون صالح حردانی، سعید سحرخیزان، رامین رضاییان، حامد لک و مهدی تیکدری نیز در مسابقات مختلف با سکوت، خوشحالی نکردن و یا حرکات نمادین، با خانواده‌های کشته‌شدگان انقلاب ملی ابراز همدردی کردند و مستطیل سبز را به صحنه نافرمانی مدنی بدل ساختند.

لالی اختیاری سروش رفیعی و وقاحت صداوسیما

کاپیتان پرسپولیس، سروش رفیعی، پس از بازی با چادرملو در سخنانی که بازتاب زیادی داشت، گفت: «دردهای بزرگ، آدم را لال می‌کنند. من لال شده‌ام، اما کاش مجری‌های صداوسیما هم لال شوند تا نمک روی زخم مردم نپاشند.»

این سخن، پاسخی به توهین‌های بی‌شرمانه مجریان ورزشی به پیکر جاویدنامان بود.

واکنش‌ها از سوی نهادهای حکومتی تند بود؛ مهدی توتونچی و محمدحسین میثاقی در برنامه‌های زنده به او تاختند و حتی پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه، به جای حمایت از کاپیتانش، او را تهدید به اخراج کرد و گفت: «اگر حال نداری برو خانه، ما کسی را به زور نگه نمی‌داریم.»

این تقابل، شکاف عمیق میان بازیکنان و مدیران انتصابی را بیش از پیش نمایان کرد.

امضای شاه بر ساعد «شماره هشت» محبوب

مجتبی محرمی، اسطوره بی‌تکرار پرسپولیس، امسال با تتو کردن امضای محمدرضا شاه پهلوی روی دست راست خود، ولوله‌ای در رسانه‌ها به پا کرد.

او در گفت‌وگویی صریح با آیدین مقیمی،خبرنگار ایران اینترنشنال با شجاعت گفت: «او پدر من است؛ به من خدمت کرد، به این کشور خدمت کرد.»

محرمی با یادآوری برادرش که در جنگ کشته شده بود، خطاب به نسل‌های قبل گفت: «این چه بلایی بود سر ما آوردید؟»

او تاکید کرد که ورزشکار باید کنار مردمی باشد که امروز حتی توان خرید تخم‌مرغ را ندارند. حضور او در برنامه زنده باشگاه با این تتو، یکی از جسورانه‌ترین کنش‌های تصویری یک پیشکسوت در سال ۱۴۰۴ بود که مستقیم مشروعیت تاریخی نظام را نشانه رفت.

سقوط آخرین سنگر اجبار در اکران «شاه نقش»

در حالی که همچنان حجاب اجباری سیاست رسمی جمهوری اسلامی است، حضور ستاره‌های پرسپولیس، علی علی‌پور و فرشاد احمدزاده به همراه همسرانشان بدون حجاب اجباری در مراسم اکران مردمی فیلم «شاه نقش»، تیری به سیاست‌های سرکوبگرانه در محیط‌های ورزشی-هنری بود.

این تصاویر که با استقبال بی‌نظیر مردم همراه شد، نشان داد که ورزشکاران نه تنها در کلام، بلکه در سبک زندگی شخصی خود نیز به حجاب اجباری «نه» گفته‌اند.

این اقدام نمادین ثابت کرد که مرزهای تحمیلی جمهوری اسلامی، علنا و در فضای عمومی توسط ستاره‌ها و همسرانشان زیر سؤال می‌رود.

در ستایش جان‌های جاوید

و در پایان، یاد جاویدنامانی را گرامی می‌داریم که فراتر از میادین ورزشی، در قلب تاریخ وطن ماندگار شدند؛ از شایان اسداللهی، عرفان بزرگی، امیرمحمد کوهکن، رضا عظیم‌زاده، مسعود ذات‌پرور، احمد خسروانی، ریبین مرادی، مجتبی ترشیز، شهرام مقصودی، میلاد (مهدی) لواسانی، افشین میارکیانی، سامان فتاحی، مبین قنبری، محمدرضا خانی، محمدجواد حیدری، امیررضا رجایی، محمدحسین پَرنون، کامیاب احمدی، رهام سعادتی، امیرعباس مزروعی، ابوالفضل مهری، عرشیا براری، علی ایازی، هادی فروغ، علیرضا جواهری‌پی، علی محمدی، ماهان مردانی، امیرعلی دارابی، امیرمحمد کرمی، شایان (امیرحسین) شکاری، صهبا رشتیان، امیرحسین محمدزاده، عرشیا احمدپور، سارا بهبودی، حسن قاسمی، آرنیکا دباغ، شهاب فلاح‌پور، محمد حاجی‌پور، سپهر ابراهیمی، زهرا آزادپور، علی‌محمد کردکاظمی، مهدی کاووسی، مسیح شاهوردی، یزدان افروغ، رضا کرمی، حسین یغمایی، ابوالفضل طاووسی، منصور شاهسواری، مسعود رنگرزانی (خورشیدوند)، پوریا بهاری مستعلی، حامد بصیری، احمد رمضان‌زاده، حسن کلهر، امیر طولابی، مهدی گنج‌دانش، رضا طاهرنژاد، آریا آرین‌خو، قاسم وکیلی، عرفان کاری، حمیدرضا شیرازی، یاشار سلطانی‌راد، عباس اسحاقی، علیرضا مقدسی‌نیکو، مهدی اسکندریان، پوریا باقری، احمد اصغری، مهدی فتحی، ماهان حقیقی، محمدرضا انتظامی، سلیمان پرهیزکار، مهدی الهیاری، سبا (ونوس) نگهبان، ایمان بهداری، محمدامین عبدی، سحر فرد، امیرمحمد لطفی، مسعود رضایی‌نو، میلاد افروخته، مهدی قدیمی، بابک صادقی‌محسنی، دیانا بهادر، تانیا عباسی، سجاد شاقلانی، آروین سالمی‌‌راد، حمیدرضا حدادی‌شاندیز، علیرضا باقری‌منجیلی، پژمان نوروز‌رجبی، مجید جلیلیان، امیر احمدوند، محمد علیزاده، عارف جعفرزاده، نیما تاجیک، پدرام خالویی، نادر مولوی، علی‌اصغر شیری، معین بصیری، شاهین آذرآتش، مهرداد مشتاقی، مهدی خلیلی، امیرعلی قنبرزاده، علی بهروزتا تا طاها سلیمانی.

و در نهایت؛ صالح محمدی، کشتی‌گیر نوزده‌ساله‌ای که در آستانه بهار و در ۲۸ اسفند، جان عزیزش ستانده شد و آرزوهایش را به خاک سپرد. یادشان تا همیشه در وجدان بیدار این سرزمین سبز خواهد ماند.