سی‌ان‌ان به نقل از دو منبع منطقه‌ای اعلام کرد که نمایندگان جمهوری اسلامی به دولت آمریکا اطلاع داده‌اند تمایلی به از سرگیری مذاکرات با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، ندارند و ترجیح می‌دهند با جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهور، وارد گفت‌وگو شوند.

به گفته منابع، این‌طور تلقی می‌شود که ونس در قیاس با ویتکاف، کوشنر و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، همدلی بیشتری با پایان دادن به جنگ دارد.

این منابع گفته‌اند که احتمالا مقام‌های حکومت ایران چاره‌ای جز تعامل با هر فردی که دولت ترامپ برای مذاکره اعزام کند، نخواهند داشت.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، به سی‌ان‌ان گفت که این تصمیم بر عهده ترامپ است که چه کسی از سوی آمریکا مذاکره کند.

در حال حاضر، احتمال برگزاری دیدار میان آمریکا و ایران در اواخر همین هفته در اسلام‌آباد همچنان وجود دارد اما به گزارش سی‌ان‌ان حتی کسانی که از برگزاری آن حمایت می‌کنند نیز نسبت به تحقق واقعی آن تردید دارند.