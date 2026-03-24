تیم هاوکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، گفت از آغاز جنگ با حکومت ایران ۲۹۰ سرباز آمریکایی زخمی شدند و از این تعداد ۲۵۵ نفر به خدمت بازگشتند.
هاوکینز گفت، از این تعداد، جراحتهای ۳۵ نفر شدید نیست اما هنوز نمیتوانند به خدمت بازگردند، ۱۰ نفر هم بهشدت مجروح شدهاند.
طبق اعلام سنتکام، تعداد نیروهای زخمی تا ۲۶ اسفند ۲۰۰ نفر بود. تاکنون ۱۳ نیروی ارتش آمریکا در این جنگ کشته شدهاند.
وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرد که این کشور برنامههای اسرائیل برای اشغال سرزمینهای جنوب لبنان را به شدت محکوم میکند.
این وزارتخانه با انتشار بیانیهای کوتاه در حساب کاربریاش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان نباید نقض شود. حملات حزبالله به اسرائیل باید متوقف شود و آنها باید خلع سلاح شوند.»
کانادا در این بیانیه از همه طرفهای درگیر در جنگ خواست که از غیرنظامیان محافظت کنند، از حمله به زیرساختها، کارکنان بهداشتی و نیروهای حافظ صلح بپرهیزند و مطابق با قوانین بینالمللی عمل کنند.
تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام اسرائیلیِ آگاه گزارش داد که دولت آمریکا، پیش از ارائه طرح ۱۵ بندی با هدف پایان دادن به جنگ به مقامهای جمهوری اسلامی، اسرائیل را در جریان این طرح قرار داده بود.
این مقام، جزئیات مطرحشده در گزارش کانال ۱۲ اسرائیل درباره پیششرطهای آمریکا را تایید کرد، اما در عین حال گفت که نسبت به موافقت حکومت ایران با چنین چارچوبی مردد است.
او همچنین تایید کرد که واشینگتن پیش از آغاز مذاکرات خود با مقامهای جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیریها اسرائیل را مطلع کرده بود، هرچند مشخص نکرد این اطلاعرسانی چه مدت پیش از آغاز مذاکرات انجام شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک منبع نظامی در دولت آمریکا اعلام کرد که ۱۰۰۰ نیروی نظامی از لشکر ۸۲ هوابرد ایالات متحده در روزهای آینده به خاورمیانه اعزام میشود.
آسوشیتدپرس در خبری کوتاه که بامداد چهارشنبه پنجم فروردین انتشار یافت، نوشت که این نیرو شامل یک گردان از تیم رزمی تیپ اول است که همراه با سرلشکر براندون تگنمایر، فرمانده لشکر، و ستاد فرماندهی آن راهی ماموریت خواهد شد.
حدود پنج ساعت پیش از اعلام این خبر، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده بود که انتظار میرود ایالات متحده هزاران نیروی نظامی آمریکایی دیگر از یگان نخبه «لشکر ۸۲ هوابرد» به خاورمیانه اعزام کند.
این یگان بهعنوان نیروی واکنش سریع ارتش شناخته میشود و معمولا میتواند در زمان کوتاهی مستقر شود.
پیشتر اعلام شده بود که هزاران تفنگدار دریایی و ملوان هفته گذشته سوار بر یک ناو تهاجمی آبی-خاکی به همراه یگان اعزامی تفنگداران دریایی و ناوهای جنگی همراه آن، به منطقه اعزام شدند.
در حالی که یگانهای تفنگداران دریایی برای ماموریتهایی از جمله پشتیبانی از سفارتهای آمریکا، تخلیه غیرنظامیان و امدادرسانی در بلایای طبیعی آموزش دیدهاند، نیروهای لشکر ۸۲ هوابرد برای پرش با چتر در مناطق متخاصم یا مورد مناقشه و در اختیار گرفتن مناطق استراتژیک مانند فرودگاهها آموزش دیدهاند.
آکسیوس به نقل از دو منبع اسرائیلی نوشت، نتانیاهو نگران است که ترامپ در مذاکره احتمالی با تهران، به توافقی تن دهد که با اهداف اسرائیل فاصله داشته باشد، امتیازهای قابل توجه به تهران بدهد و توان اسرائیل برای انجام حملات علیه حکومت ایران را محدود کند.
آکسیوس بامداد چهارشنبه پنجم فروردین به نقل از یک منبع آگاه نوشت که مقامهای اسرائیلی درباره ادعای آمریکا مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی پیشنهاد داده امتیازاتی بدهد تردید دارند.
به گزارش این رسانه، استیو ویتکاف به ترامپ گفته ایرانیها با چند نکته کلیدی از جمله کنار گذاشتن ذخیره اورانیوم با غنای بالا موافقت کردهاند، هرچند مشخص نیست مقام دارای اختیار در تهران چنین پیشنهادی داده باشد.
از نظر مقامهای اسرائیلی این نگرانی وجود دارد که ترامپ حتی در صورت تحقق بخشی از خواستههایش تصمیم به توافق و توقف جنگ بگیرد و باقی موارد را بدون راهحل روشن به آینده موکول کند.
آمریکا به اسرائیل اعلام کرده جمهوری اسلامی با واگذاری ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی، پذیرش بازرسیهای تقویتشده سازمان ملل از تاسیسات هستهای، محدود کردن برد موشکهای بالستیک و کاهش حمایت از نیروهای نیابتی موافقت کرده است.
دو منبع آگاه به آکسیوس گفتند که آمریکا در انتظار تصمیم مقامهای ایرانی درباره برگزاری گفتوگو در این هفته است.