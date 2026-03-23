سپاه: هرگونه حمله به زیرساختهای انرژی ایران با پاسخ متقابل روبهرو خواهد شد
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که در صورت هدف قرار گرفتن نیروگاههای برق ایران، این نیرو در اقدامی تلافیجویانه زیرساختهای انرژی طرف مقابل و برخی تاسیسات مرتبط در منطقه را هدف قرار خواهد داد.
در این بیانیه آمده است که تهدید به حمله به زیرساختهای حیاتی از جمله برق، میتواند خدماتی مانند بیمارستانها، امدادرسانی و شبکه آب را مختل کند و اقدامی «غیرانسانی» محسوب میشود.
سپاه همچنین تاکید کرده است: «ما مصمم هستیم هر تهدیدی را در همان سطحی که تراز بازدارندگی ایجاد کند پاسخ دهیم» و هشدار داده که در صورت تشدید تنشها، «پاسخ جمهوری اسلامی متناسب و قاطع خواهد بود.»
شنبه شب (اول فروردین) دونالد ترامپ با انتشار پستی به جمهوری اسلامی ۴۸ ساعت فرصت داد تا تنگه هرمز را بطور کامل باز کند و تهدید کرد که در صورت عدم انجام اینکار، آمریکا نیروگاههای ایران را مورد حمله قرار خواهد داد.
جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر با ایجاد اختلال در کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز، و همچنین حملات موشکی و پهپادی به کشورهای منطقه، تلاش کرده تا جنگ را منطقهای کند.