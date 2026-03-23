دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، دوشنبه سوم فروردین در نشست گروه ویژه ایمنی ممفیس شرکت کرد و درباره عملیات علیه جمهوری اسلامی گفت: «ما نیروی دریایی و پدافند ضدهواییشان را از کار انداختیم. همهچیز را از کار انداختیم، و این کار را با شدت و قدرت انجام دادیم.»
ترامپ در ادامه گفت: «همانطور که پیشتر اعلام کردم، بر اساس گفتوگوهای اولیه بین ایالات متحده و ایران طی چند روز گذشته، من به وزارت جنگ دستور دادهام حملات برنامهریزیشده علیه اهداف بزرگ انرژی و برق در ایران را موقتا به تعویق بیندازد.»
او در ادامه صحبتهای خود تاکید کرد: «آنها تاسیسات بسیار بزرگ و بسیار جدیدی دارند؛ در واقع، ساختن هر کدام از آنها میلیاردها دلار هزینه دارد. اما فقط یک موشک، یکی از موشکهای قدرتمند ما، کافی است تا آن را طوری به زمین بزند که انگار از گرد و غبار ساخته شده است.»
به گفته ترامپ، برای اینکه مشخص شود آیا میتوان به یک توافق گستردهتر رسید یا نه، «گفتوگوهای بسیار خوبی» انجام شده است؛ «گفتوگوهای بسیار بسیار خوبی».
او تاکید کرد: «باید درک کنید، من تمام عمرم در حال مذاکره بودهام، اما با ایران مدت طولانی است که مذاکره میکنیم، و این بار آنها جدی هستند.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت: «مهم نیست چه شود. ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که ایران هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند. آنها نمیتوانند سلاح هستهای داشته باشند. اگر ما اجازه میدادیم توافق با اوباما پابرجا بماند، آنها الان این سلاح را داشتند.»
ترامپ در ادامه بار دیگر بر از دست رفتن ۹۰ درصد توان پرتاب موشک جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «در سه هفته گذشته، ارتش ایالات متحده و شرکای ما با قدرت آتش گسترده، مهارت، کشندگی و نیرو، تواناییهای نظامی ایران را بهشدت تضعیف کردهاند، و ما برنامه موشکهای بالستیک و پهپادهای آنها را نابود میکنیم؛ بهطوری که پرتابهایشان بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته است. ما به سطحی از هدفگیری رسیدهایم که قبلا کسی حتی تصورش را هم نمیکرد: ۹۰ درصد. آنها نمیتوانند پرتاب کنند و تعداد زیادی هم ندارند، چون بیشترشان نابود شدهاند.»
به گفته رییسجمهوری آمریکا، پایگاه صنعتی دفاعی جمهوری اسلامی از بین رفته است و نیروی دریایی حذف شده است: «۱۵۸ کشتی از بین رفتهاند.»
ترامپ گفت: «ما هر چیزی را که قابل از بین بردن بود، از بین بردیم و آنها را نابود کردیم. رهبرانشان را حذف کردیم. گروه اول رهبران را داشتند؛ آنها دیگر نیستند. بعد ۸۸ نفر جمع شدند، و واقعا ناراحتکننده است. منظورم این است که تاسفبار است که نتوانستند به توافق برسند. ما میتوانستیم خیلی وقت پیش با آنها به توافق برسیم.»
او در توضیح صحبتهای خود گفت: «گروه دوم - ۸۸ نفر - جمع شدند تا رهبر جدیدی انتخاب کنند، و آنها هم اکنون از بین رفتهاند. بعد دوباره جمع میشوند، اما حالا دیگر هیچکس نمیخواهد رهبر شود. این یکی از معدود مشاغل سیاسی در دنیاست که هیچکس خواهان آن نیست. هیچکس آن را نمیخواهد. شغل بسیار خطرناکی است. شغل من هم خطرناک است، اما شغل آنها بدتر است.»
ترامپ تاکید کرد که ایالات متحده «بهطور سیستماتیک» توانایی حکومت ایران را برای تهدید آمریکا از بین برده است: «آنها دیگر ما را تهدید نمیکنند. بهعنوان فرمانده کل قوا، این مسئولیت مقدس من است که از کشورمان در برابر همه تهدیدها محافظت کنم.»
او گفت: «ایران برای دههها هر فرصتی را برای کنار گذاشتن جاهطلبیهای هستهای خود رد کرده است و در ماههای اخیر حتی مذاکرهکنندگانش در حضور نمایندگان ما افتخار میکردند که مواد کافی برای ساخت سلاح هستهای دارند. قرار بود این موضوع مرا بازدارد، اما اینطور نشد؛ بلکه مرا نگرانتر کرد و باعث شد این ماموریتی که همه با هم در آن هستیم، بسیار مهمتر شود و ما آن را سریعتر انجام دادیم.»
رییسجمهوری آمریکا تاکید کرد: «تواناییهای موشکی ایران نیز آنقدر سریع در حال رشد بود که بهزودی تقریبا غیرممکن میشد جلوی آنها را گرفت. وقتی آنها به موشک دست پیدا کنند - آنچه در حال ساختنش بودند واقعا قابل توجه بود - و شما نشانهای از آن را دیدید؛ وقتی شروع کردند به شلیک به سمت همه همسایگانشان. همسایگانشان با آنها در جنگ نبودند، بلکه تا حدی روابطشان خوب بود، و من و همه دیگران، تعجب کردیم. اما نتیجه برعکس شد، چون همسایگانشان علیه آنها موضع گرفتند.»
ترامپ گفت: «اکنون ایران یک فرصت دیگر دارد تا تهدیدهای خود را علیه آمریکا و متحدان ما پایان دهد، و امیدواریم از آن استفاده کند. در هر صورت، آمریکا و کل جهان بهزودی بسیار امنتر خواهند بود و سیارهای امنتر خواهیم داشت.»