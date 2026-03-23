وزارت خارجه بریتانیا دوشنبه سوم فروردین اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی در لندن در پی متهم شدن دو نفر به «همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی»، به این وزارتخانه احضار شده است.

این وزارت‌خانه در بیانیه‌ای اعلام کرد این احضار به دستور وزیر خارجه انجام شده و علی موسوی، سفیر جمهوری اسلامی، از سوی همیش فالکونر، مسئول امور خاورمیانه، به این وزارت‌خانه فراخوانده شده است.

در این بیانیه آمده است که این اقدام در پی اعلام اتهام علیه دو فرد - یک تبعه ایرانی و یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی - بر اساس قانون امنیت ملی انجام شده است؛ افرادی که به ظن ارائه کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا بر برقراری امنیت ملی این کشور تاکید کرد و «تهدیدهای ناشی از سوی تهران و افرادی که برای آن کار می‌کنند» را «بسیار جدی» تلقی کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است که دولت بریتانیا تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت از شهروندان خود انجام خواهد داد، از جمله افشای آنچه «اقدامات بی‌پروا و بی‌ثبات‌کننده ایران در داخل و خارج» توصیف شده است.