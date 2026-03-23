کره جنوبی نخستین جلسه «شورای دفاع یکپارچه» را با محوریت بحران خاورمیانه برگزار میکند
رسانههای کره جنوبی گزارش دادند که برای نخستینبار، جلسه «شورای دفاع یکپارچه» به ریاست لی جهمیانگ، رییسجمهوری این کشور، با هدف بررسی آمادگی امنیتی برگزار میشود.
بر اساس این گزارشها، این نشست به بررسی تاثیر بیثباتی در خاورمیانه بر امنیت شبهجزیره کره و گزینههای تقویت «دفاع مستقل» اختصاص دارد.
همزمان، دولت کره جنوبی تصمیم گرفته به بیانیه مشترک کشورهای اروپایی و ژاپن در محکومیت انسداد تنگه هرمز بپیوندد، اما همچنان در برابر درخواستها برای اعزام نیرو با احتیاط عمل میکند.
این شورا که بر اساس قانون دفاع یکپارچه تشکیل میشود، معمولاً به ریاست نخستوزیر برگزار میشود و حضور رییسجمهوری در آن، نخستین مورد در دولت کنونی محسوب میشود.