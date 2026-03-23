ترامپ: با یک رهبر عالیرتبه و مورد احترام که اداره امور را در دست دارد گفتوگو کردهایم
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با تاکید بر اینکه گفتوگوهای یکشنبه دوم فروردین با جمهوری اسلامی، دوشنبه سوم فروردین نیز ادامه پیدا خواهد کرد، گفت که واشینگتن با یک رهبر بهگفته او عالیرتبه و مورد احترام گفتوگو کرده است که اداره امور را در دست دارد.
ترامپ بعدازظهر سوم فرودین و ساعتی پس از انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال درباره گفتوگو با جمهوری اسلامی و به تعویق انداختن حمله به نیروگاههای ایران، در فرودگاه فلوریدا در گفتوگو با خبرنگاران نامی از این «رهبر مورد احترام» نبرد اما تاکید کرد که این فرد مجتبی خامنهای، که در حال حاضر رهبر جمهوری اسلامی است، نبوده است.
او با اشاره به اینکه آمریکا خبری از مجتبی خامنهای دریافت نکرده است، افزود که نمیداند خامنهای زنده است یا نه اما تمایلی ندارد او کشته شود.
رییسجمهوری آمریکا گفت: «ما با کسی گفتوگو میکنیم که رهبر و مورد احترامترین فرد در حکومت است.»
ترامپ اضافه کرد که فرستاده ویژه او در خاورمیانه، استیو ویتکاف، و دامادش جرد کوشنر این گفتوگوها را انجام دادهاند.
ترامپ همچنین گفت که شکلی جدی از تغییر رژیم در ایران وجود خواهد داشت.
رییسجمهوری آمریکا افزود: «بسیاری از مقامات رژیم ایران کشته شدهاند و به صورت اتوماتیک تغییر رژیم رخ داده است.»
