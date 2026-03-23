گزارش‌های دریافتی از شهروندان در تهران و مناطق اطراف از وقوع چندین انفجار و پرواز جنگنده‌ها در ساعات بامداد دوشنبه حکایت دارد. گزارش‌ها و هم‌زمانی آنها در چند نقطه، از شدت تحرکات در شرق پایتخت خبر می‌دهد.

بر اساس این گزارش‌ها، حوالی ساعت ۰۴:۳۰ بامداد محدوده اندرزگو هدف حمله قرار گرفته و شدت انفجار به حدی بوده که موجب لرزش پنجره‌ها شده است. همچنین حدود ساعت ۰۵:۰۰ بامداد، از سمت پارک گلنما در منطقه پیروزی و شرق تهران صدای انفجار شنیده شده است.

شاهدان همچنین از هدف قرار گرفتن محدوده‌ای «بیت» در ساعت ۰۵:۳۰ بامداد خبر داده‌اند. همزمان در تهرانپارس نیز در حدود ساعت ۰۵:۱۵ بامداد، صدای جنگنده‌ها و انفجار گزارش شده است. در مجموع، شهروندان از وقوع چندین انفجار و پرواز جنگنده‌ها در شرق تهران در طول بامداد خبر داده‌اند.

در کنار این تحرکات، گزارش‌هایی از حضور مستمر نیروهای بسیج در خیابان نواب، مسیر شمال به جنوب حوالی مترو کمیل، منتشر شده است؛ جایی که به گفته شاهدان، این نیروها از مسجد غفوری به‌عنوان محل استراحت استفاده می‌کنند.

در مناطق اطراف تهران نیز گزارش‌های مشابهی منتشر شده است. در دماوند، حوالی ساعت ۰۵:۱۸ بامداد صدای چندین انفجار شدید شنیده شده است. در کرج نیز شهروندان از وقوع یک انفجار شدید در ساعت ۰۵:۱۰ بامداد در شهرک وحدت فردیس خبر داده‌اند که به‌دنبال آن چندین انفجار دیگر در شرق کرج رخ داده و به گفته شاهدان، آسمان منطقه را روشن کرده است.

