فرمانده سنتکام در اولین مصاحبه پس از آغاز جنگ، به ایراناینترنشنال گفت ایالات متحده در حال هدف قرار دادن «رژیم» است نه مردم ایران.
ترامپ مصاحبهای تاکید کرد که جمهوری اسلامی مجازاتی را پس میدهد که ۴۷ سال سزاوارش بوده است.
شاهزاده رضا پهلوی از آمریکا و اسرائیل خواست به هدف قراردادن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی ادامه دهند، اما زیرساختهای حیاتی ایران را حفظ کنند.
سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا تهدید کرد که در صورت حمله به نیروگاههای ایران، سپاه پاسداران، تنگه هرمز را بهطور کامل میبندد و زیرساختهای انرژی و فناوری اطلاعات کشورهای منطقه را هدف قرار میدهد.
امانوئل مکرون رییسجمهور فرانسه گفت: همه طرفین درگیری بر سر ایجاد یک مهلت قانونی برای زیرساختهای انرژی و غیرنظامی توافق کنند و ایران آزادی ناوبری در تنگه هرمز را بازگرداند.
اکسیوس نوشت دولت ترامپ از طریق برخی کشورها پیامهایی با جمهوری اسلامی رد و بدل کرده است و دو طرف شروط سختگیرانهای برای آتشبس مطرح کردهاند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای اعلام کرد از تردد شناورهای متعلق یا مرتبط با آمریکا و اسرائیل جلوگیری خواهد شد.
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: حملات علیه سایتهای هستهای، تهدیدی فزاینده برای سلامت عمومی و ایمنی محیط زیست ایجاد میکند.
مشروح آن چه را در روز یکشنبه دوم فروردین گذشت اینجا بخوانید