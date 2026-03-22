ارتش اسرائیل از شلیک موشکهای جمهوری اسلامی به سوی این کشور خبر داد
ارتش اسرائیل اعلام کرد که موشکهایی را که از ایران به سوی این کشور شلیک شده بودند، شناسایی کرده است.
بر اساس این گزارش، سیستمهای دفاعی ارتش اسرائیل برای رهگیری این تهدید در حال فعالیت هستند.
ارتش اسرائیل به تعداد موشکها اشاره نکرد.
از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، یکشنبه عصر، یک روز پس از آنکه بیش از ۱۵۰ نفر در پی پرتاب دو موشک از سوی جمهوری اسلامی به شهرهای عراد و دیمونا زخمی شدند، «آژیرها در منطقه اطراف یکی از مراکز اصلی تحقیقات هستهای اسرائیل به صدا درآمدند.»
سرویس خدمات امداد و نجات اسرائیل اعلام کرد که هیچ گزارش فوری در مورد تلفات وجود ندارد.