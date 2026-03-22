موج انفجار ناشی از حمله به پایگاه چهارم شکاری دزفول
ویدیوی منتشرشده در صفحه «وحید آنلاین» در شبکههای اجتماعی، موج شدید انفجار ناشی از حمله به پایگاه چهارم شکاری دزفول را نشان میدهد.
این حمله شنبه اول فروردین انجام گرفت.
مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهای خود درباره آخرین دور از حملات به ایران گزارش دادند:
ساعت ۶:۲۰ صبح جنگندهها در آسمان چابهار پرواز کردند.
ساعت ۷:۳۵ صبح صدای مداوم جنگندهها و چند انفجار با فاصله زمانی در اهواز شنیده شد.
ساعت ۱:۱۵ تا ۱:۴۵ بامداد در بوشهر حدود ۷ تا ۸ انفجار به گوش رسید.
ساعت ۱:۱۶ بامداد صدای انفجار در محدوده عالیشهر گورک بوشهر شنیده شد.
در بوشهر ساعت ۶:۳۰ صبح دو انفجار رخ داد که یکی در محدوده سپاه بود.
ساعت ۷ صبح پایگاه موشکی یزد هدف بمباران قرار گرفت.
در رشت ساعت ۴:۴۰ بامداد صدای انفجار به گوش رسید و برق برخی مناطق برای دقایقی قطع شد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به مهلت ۴۸ ساعته ترامپ به جمهوری اسلامی برای باز کردن تنگه هرمز و احتمال هدف قرار گرفتن نیروگاههای برق ایران، به نام سه نیروگاه برق بزرگ اشاره کرد که احتمال دارد به آنها حمله شود.
بر اساس اطلاعات صنعت و انرژی ایران، نیروگاههای دماوند، کرمان و رامین خوزستان به ترتیب بزرگترین نیروگاههای برق کشور هستند.
رییس جمهوری آمریکا شنبه شب تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز را ظرف ۴۸ ساعت باز نکند، ایالات متحده همه نیروگاههای برق ایران را هدف قرار خواهد داد و این کار را با حمله به بزرگترین نیروگاه آغاز خواهد کرد.
ترامپ پیشتر به خبرنگاران گفته بود که آمریکا ظرف یک ساعت میتواند کلیه ظرفیت تولید برق ایران را نابود کند، اما قصد چنین کاری را ندارد.
جهان عرب بهطور فزایندهای از اصابت آوار و ترکشهای ناشی از موشکهای ایرانی در نزدیکی اماکن مقدس اسلامی انتقاد میکند.
نشریه واینت گزارش داد که شب گذشته (جمعه ۲۹ اسفند)، یک عرب فلسطینی بر اثر ترکشِ آوارِ موشکی که نزدیک مسجدالاقصی در اورشلیم فرود آمد، زخمی شد. بنا بر گزارشها از «هلال احمر فلسطین»، فرد مجروح در محدوده شهر قدیم بر اثر اصابت ترکش آسیب دید و برای درمان به مرکز درمانی منتقل شد.
محل اصابت در نزدیکی «دروازه مغاربه» (Mughrabi Gate) رخ داد؛ در فاصلهای حدود ۳۵۰ متر از مجموعه مسجدالاقصی. بخشی از تاسیسات منطقه دچار آسیب شد و ویدیوهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شد، دود غلیظِ برخاسته از محل اصابت را نشان میداد.
دفتر «فرماندار عرب فلسطینیِ اورشلیم» گزارش داد نیروهای امنیتی اسرائیل به دلیل وضعیت اضطراری و ممنوعیت تجمع، محوطه مسجدالاقصی را بستند و نمازگزاران را تخلیه کردند. مسجد ابراهیمی (غار پدرسالاران) در الخلیل نیز پس از تخلیه نمازگزاران و کارکنان، «تا اطلاع ثانوی» بسته شد.
به نوشته سایت «اسرائیل نشنالنیوز» این رخدادها موجی از واکنشهای شدید در سراسر جهان عرب و در شبکههای اجتماعی بهراه انداخت، در حالیکه بیشتر مقامهای ارشد عرب سکوت کردند. برخی تحلیلگران و کاربران مستقیماً [حکومت] ایران را متهم کردند که به سوی منطقهای فوقالعاده حساس از نظر مذهبی شلیک کرده و آن را خطری جدی برای یکی از مقدسترین اماکن اسلامی دانستند. یکی از کاربران نوشت: «الاقصی و ابراهیمی در رمضان خالیاند. خامنهای کاری را میکند که [ایتامار] بنگویر و [بزالل] اسموتریچ نتوانستند.»
اشاره این کاربر به دو وزیر راستگرای دولت اسرائیل است که از مروجان اعمال محدودیت بر اماکن اسلامی مورد احترام مسلمانان در اورشلیم هستند.
این خشم با حملات حکومت ایران به کشورهای عربی و شلیک موشکهایی که به یهودیه و سامره (در کرانه باختری) نیز رسیده و پنجشنبه گذشته چهار زن فلسطینی را کشته بود، تشدید شد. همزمان، یک نظریه توطئه در فضای مجازی دستبهدست شد که ادعا میکرد حکومت ایران علاقهای به آسیبزدن به اورشلیم ندارد و این اسرائیل است که با موشکهای رهگیر باعث سقوط آوار و ترکشها شده است.
دولت تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که محمد مصطفی، نخستوزیر، جلسه اضطراری تشکیل داده تا آمادگی نهادهای مختلف را برای تحولات اخیر بررسی کند و به طرفهای ذیربط دستور داده است برای کمک به غیرنظامیان اقدام کنند.
پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داد دولت دونالد ترامپ بررسیهای اولیه درباره گامهای بعدی در قبال ایران و چگونگی آغاز مذاکرات احتمالی صلح با تهران را آغاز کرده است.
به گفته مقامهای آمریکایی، انتظار میرود درگیری با جمهوری اسلامی دو تا سه هفته دیگر ادامه داشته باشد. آکسیوس همچنین گزارش داد جرد کوشنر و استیو ویتکاف در گفتوگوهای مرتبط با دیپلماسی احتمالی نقش دارند.
بر اساس این گزارش، در روزهای اخیر تماس مستقیم میان آمریکا و ایران برقرار نبوده، اما مصر، قطر و بریتانیا پیامهایی میان دو طرف منتقل کردهاند. به گفته منابع، تهران علاقهمندی خود به مذاکره را با شروطی سخت از جمله آتشبس، تضمین عدم ازسرگیری جنگ و پرداخت غرامت اعلام کرده است. یک مقام آمریکایی نیز گفت واشینگتن خواستار شش تعهد از سوی تهران است؛ از جمله توقف برنامه موشکی برای پنج سال، صفر کردن غنیسازی اورانیوم، برچیدن تاسیسات نطنز، اصفهان و فردو، پذیرش نظارتهای سختگیرانه، امضای توافقهای کنترل تسلیحات منطقهای و قطع حمایت مالی از نیروهای نیابتی.
بر اساس پیامهای مخاطبان ایران اینترنشنال، بامداد یکشنبه دوم فروردین صدای انفجارهای مهیب در شرق و غرب تهران شنیده شد.
یکی از مخاطبان گفت که حدود ساعت ۳:۴۰ بامداد صدای دو انفجار در اطراف صادقیه شنیده شد.
مخاطب دیگری هم پیام داد که ساعت ۳ بامداد پهپاد در اطراف شهرک آتیساز در حال پرواز مشاهده شد. همچنین بر اساس گزارش مخاطبان، ساعت ۳:۵۰ صدای سه انفجار در فردیس کرج شنیده شد.
مخاطبان همچنین از شنیده شدن صدای سه یا چهار انفجار در حوالی آبسرد دماوند خبر دادند. یک مخاطب هم از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در پردیس در شمال شرق تهران خبر داد.
برخی گزارشها نیز از شنیده شدن صدای انفجار در شهریار، باقرشهر شهرری و گرمدره در استان البرز در بامداد یکشنبه خبر میدهند.
پیشتر ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که موج تازه حملات به تهران را آغاز کرده است.