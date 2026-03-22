ایرانیان کپنهاگ در تجمعی حمایت خود را از «انقلاب شیر و خورشید» و مردم ایران اعلام کردند
در نخستین روز نوروز، ایرانیان مقیم دانمارک در کپنهاگ با برگزاری تجمعی حمایت خود را از «انقلاب شیر و خورشید» و مردم ایران اعلام کردند.
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی به اختلال در تردد کشتیها در تنگه هرمز ادامه دهد، نیروگاههای ایران هدف قرار خواهند گرفت. ایران چند نیروگاه دارد، مهمترین آنها کداماند و در چه مناطقی قرار دارند؟ آیا با حملات نظامی میتوان ایران را خاموش کرد؟
بر پایه آخرین آمارهای وزارت نیرو، ایران حدود ۴۰.۶ میلیون مشترک برق دارد که ۳۲.۳ میلیون از آنها، مشترکان برق خانگی هستند.
اگرچه آمارهای رسمی ظرفیت نیروگاههای برق-آبی را ۱۳.۴ درصد ذکر کردهاند، اما در عمل با توجه به وضعیت سدها، سهم واقعی این بخش کمتر از ۵ درصد است.
بار اصلی شبکه برق ایران بر دوش نیروگاههای حرارتی است که بیش از ۹۵ درصد برق کشور را تامین میکنند.
نزدیک به ۱۳۰ نیروگاه حرارتی با ظرفیت تولید ۷۸۰۰۰ مگاوات در کشور وجود دارد که از این تعداد، حدود ۲۰ نیروگاه ظرفیت بیش از ۱۰۰۰ مگاوات دارند و سه نیروگاه نیز بیش از ۲۰۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق دارند.
مهمترین نیروگاههای کشور
از بین ۲۰ نیروگاه کشور، نیروگاه دماوند با ظرفیت حدود ۲۹۰۰ مگاوات، بزرگترین آنها به شمار میرود.
این تاسیسات که نیروگاه پاکدشت نیز نامیده میشود، حدودا ۲۰۰ هکتار وسعت دارد و در ۵۰ کیلومتری جنوب شرقی تهران در جاده خاوران واقع شده است. هزینه ساخت آن نزدیک به دو میلیارد یورو بود.
نیروگاه ۲۰۰ هکتاری نکا یا بهشهر در حاشیه دریای خزر در استان مازندران واقع شده و ظرفیت آن نزدیک به ۲۲۰۰ مگاوات است.
پس از این دو، نیروگاه رجایی در حاشیه جاده کرج-قزوین قرار دارد. ظرفیت تولید آن حدود ۲۰۰۰ مگاوات و مساحت آن حدود ۳۵۰ هکتار است.
مهمترین نیروگاههای تهران
۵ نیروگاه مهم و تاثیرگذار بر شبکه برق تهران، بهترتیب نیروگاههای دماوند، رجایی، منتظرالقائم، رودشور و مفتح هستند.
در داخل تهران، نیروگاههای کوچکتر بعثت، ری، طرشت و پرند قرار دارند، اما ظرفیت آنها با تاسیساتی نظیر دماوند و رجایی قابل مقایسه نیست.
بزرگترین آنها نیروگاه پرند است که ظرفیت آن حدود ۹۵۰ مگاوات است. نیروگاه طرشت تنها ۵۰ مگاوات ظرفیت دارد و نیروگاه بعثت نزدیک به ۲۵۰ مگاوات.
شبکه انتقال غیرمتمرکز
برای هدف قرار دادن نیروگاهی مانند دماوند، با چندین برج خنککننده و واحدهای مختلف در زمینی به مساحت ۲۰۰ هکتار، حدودا ۳۰ برابر وسیعتر از میدان شهیاد (آزادی) تهران، باید حمله وسیعی انجام شود.
با این وجود، آسیب به بخشهای حیاتی هر نیروگاه میتواند آن را بهطور موقت از چرخه خارج کند.
حتی با فرض نابودی کامل بزرگترین نیروگاه ایران، یعنی نیروگاه دماوند، تنها ۳.۷ درصد ظرفیت تولید کل کشور از چرخه خارج میشود، که بخشی از آن با توقف حدود ۴۰۰ مگاوات برق صادراتی قابل جبران است.
خاموشی در ایران ممکن است؟
با توجه به غیرمتمرکز بودن نیروگاههای کشور، خاموشی در ایران با بمباران بخشی از یک یا چند نیروگاه ممکن نیست.
طبق آخرین آمار، طول شبکه انتقال و فوق توزیع برق حدود ۱۳۳ هزار کیلومتر است. با احتساب خطوط انتقال شهری و روستایی، این رقم به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کیلومتر میرسد.
این شبکه انتقال با ۸۵۷ هزار ترانسفورماتور در سراسر کشور پشتیبانی میشود. با توجه به وسعت و ظرفیت پستهای فشار قوی انتقال و فوق توزیع، احتمالا ۲ تا ۵ هزار پست بزرگ و متوسط در کشور وجود دارند.
هدف قرار دادن این پستها میتواند بخشهایی از کشور را به شکل موقت با خاموشی مواجه کند، اما جایگزینی آنها چندان دشوار نیست.
چنانکه پس از مشاهده نورهای آبی در آسمان مناطق غربی تهران و کرج که احتمالا ناشی از انفجار پستهای برق بود، برق مناطق غربی تهران برای مدتی قطع، اما دوباره برقرار شد.
آنچه جنگ نتوانست، اما جمهوری اسلامی توانست
پس از هشدار ترامپ، برخی استدلال کردند که حمله به نیروگاههای کشور خسارات جبرانناپذیری به زیرساختهای ایران وارد خواهد کرد.
با این حال، حمله به یک یا چند نیروگاه در شبکه تولید و توزیع برق کشوری به وسعت ایران نمیتواند آثار بسیار بزرگی به همراه داشته باشد و بخشهای وسیعی از کشور را با خاموشی طولانیمدت مواجه کند.
این در حالی است که عدم توسعه و بهروزرسانی شبکه تولید و انتقال قادر به انجام این کار است.
پیش از جنگ ۱۲ روزه، برق در ایران جیرهبندی شده بود و علت آن عدم سرمایهگذاری، توسعه و تعمیرات طی سالهای طولانی بود.
حتی پس از جنگ ۱۲ روزه، خاموشیها به شکل قابل توجهی در ایران کاهش یافت. شایعه شده بود علت این کاهش، هدف قرار گرفتن ماینرهای سپاه پاسداران در حملات بود. افزایش ناگهانی قیمت بیتکوین نیز این شایعه را تقویت کرد.
به هر ترتیب، به نظر نمیرسد شبکه برق کشوری با بیش از ۱۳۰ نیروگاه حرارتی غیرمتمرکز، یک میلیون و ۳۰۰ هزار کیلومتر خطوط انتقال و ۲ تا ۵ هزار پست تقویت، با یک دو حمله نظامی نابود شود.
اما سالها سوءمدیریت آنچه را یک جنگ تمامعیار قادر به انجام آن نیست، ممکن میکند؛ چنانکه شهروندان ایرانی پیش از جنگ شاهد آن بودند.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد به ارتش دستور داده تخریب خانههای لبنانی در «روستاهای خط مقدم» را برای پایان دادن به تهدید علیه جوامع اسرائیلی تسریع کند.
او همچنین گفت ارتش مامور شده پلهای روی رود لیتانی را که برای «فعالیت تروریستی» استفاده میشوند، فورا منهدم کند.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، هشدار داد تداوم قطعی اینترنت در ایران در شرایط کنونی، فشار و رنج مضاعفی را بر شهروندان غیرنظامی تحمیل کرده است.
نتبلاکس یکشنبه دوم فروردین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از گذشت ۵۲۸ ساعت، ایران به بیستوسومین روز انزوای ارتباطی خود از جهان رسیده است.
این نهاد افزود: «این اقدام به فشارهای ناشی از شرایط جنگی برای میلیونها غیرنظامی افزوده و آنها را از دسترسی به منابع مستقل اطلاعات و هشدارها محروم کرده است.»
این طولانیترین دوره قطع اینترنت در تاریخ ایران محسوب میشود و رکورد پیشین جمهوری اسلامی در محدودسازی ارتباطات مردمی را که در جریان اعتراضات سراسری دیماه ثبت شده بود، پشت سر گذاشته است.
جمهوری اسلامی در روزهای اخیر کوشیده است افزون بر قطع اینترنت، با ایجاد پارازیت گسترده بر شبکههای ماهوارهای و رادیویی، مانع از ارتباط مردم ایران با جهان خارج شود و بدین ترتیب، روایت رسمی خود از جنگ کنونی را غالب سازد.
ارتش اسرائیل ۲۲ اسفند با اشاره به قطع اینترنت در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی عمدا مانع از آن میشود که هشدارهای مربوط به حملات اسرائیل به مردم ایران برسد و بدین ترتیب، از شهروندان بهعنوان «سپر انسانی» استفاده میکند.
تشدید سرکوب، نابرابری دیجیتال و بحران اقتصادی
پس از هفتهها قطعی اینترنت در ایران، کاربران شبکههای اجتماعی از تداوم فشارهای امنیتی، تشدید نابرابری دیجیتال و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن خبر میدهند.
کاربری به نام علیرضا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از گذشت ۲۳ روز از قطع اینترنت، «جریانهای وابسته با استفاده از سیمکارتهای سفید، در فضای مجازی به تهدید و اعمال فشار علیه شهروندان داخل و خارج از کشور ادامه میدهند».
او هشدار داد رسانههای حکومتی مانند تسنیم، فارس و دانشجو نیز «در راستای پروپاگاندا، با انتشار گسترده روایتهای جهتدار در تلاشاند تصویری کنترلشده از وضعیت کشور به حامیان حکومت ارائه دهند».
کاربر دیگری به نام صبا به موضوع «اینترنت طبقاتی» در ایران اشاره کرد و گفت: «طرفداران جمهوری اسلامی دو دستهاند؛ دسته خونریز و دسته خونشور. خونریزها اسلحه دارند و میجنگند؛ خونشورها اینترنت دارند.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ۱۹ اسفند به وجود «اینترنت طبقاتی» در کشور اذعان کرده و گفته بود: «برای افرادی که میتوانند صدای ما را بیشتر برسانند، امکاناتی فراهم شده است.»
در آذرماه نیز افشای بهرهمندی برخی خبرنگاران، هنرمندان، فعالان سیاسی و چهرههای نزدیک به حکومت از «سیمکارت سفید»، بهدلیل وجود رانت و اعطای امتیازات ویژه، موجی از خشم و اعتراض را در میان افکار عمومی برانگیخته بود.
کاربری به نام آرنی از دشواری ارتباط ایرانیان خارج از کشور با عزیزانشان در داخل ایران نوشت و خواستار اطلاعرسانی گستردهتر درباره قطع اینترنت در ایران شد.
آرنی گفت: «وقتی با خانوادهام حرف میزنم، انگار پشت یک دیوار بلند هستم. تماسهای کوتاه، حرفهای نصفه، بیخبری از دنیا و لبخندهایی که واقعی نیست.»
کاربر دیگری در انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی، مجموعهای از رفتارهای حکومت را برشمرد: «اقدامات تروریستی در سایر کشورها و ایجاد رعب و وحشت و ترویج خشونت بین مردم، انتشار دروغ و اخبار کذب، تهدید مالی و جانی علیه دیاسپورا، محدودیت شدید اینترنت بهویژه در زمان جنگی و پارازیت بر روی ماهوارههای تلویزیونی».
کاربری نیز به پیامدهای اقتصادی قطعی اینترنت در ایران اشاره کرد و گفت شرکتها در بسیاری از شهرستانها به تعدیل نیرو روی آوردهاند.
او اضافه کرد: «شرکتهایی که سروکار آنها با اینترنت و برنامهنویسی است، همه خوابیدهاند.»
قطعی اینترنت در ایران در حالی ادامه دارد که بر اساس گزارش رسانههای حکومتی، شماری از شهروندان بهدلیل استفاده از استارلینک بازداشت شدهاند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، برگزاری مراسم نورور خانوادههای دادخواه را بر مزار جاویدنامان انقلاب ملی در بهشتزهرای تهران نشان میدهد.
تصویری که به ایراناینترنشنال رسیده، دود ناشی از انفجارهای مهیب پس از حمله هوایی به منطقه هوانیروز اصفهان، در صبح یکشنبه را نشان میدهد.
همچنین رسانههای ایران از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی اصفهان در صبح یکشنبه خبر دادند.