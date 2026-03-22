مرکز عملیات دریایی بریتانیا: وضعیت امنیت دریایی همچنان در سطح بحرانی باقی مانده است
مرکز عملیات دریایی بریتانیا اعلام کرد که وضعیت امنیت دریایی در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان همچنان در سطح بحرانی باقی مانده است.
این ارزیابی بر اساس الگوهای جدید حملات، اختلال در ناوبری و تهدیدات مستمر به تاسیسات بندری منطقه انجام شده است.
براساس این گزارش، از دهم اسفند سال گذشته تاکنون ۲۱ حادثه دریایی شامل حملات به کشتیهای تجاری و زیرساختهای دریایی در منطقه ثبت شده است.
این وقایع شامل انواع کشتیها با ملیتهای مختلف بوده و هدف آن ایجاد اختلال گسترده در عملیات دریایی اعلام شده است.