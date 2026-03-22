جمهوری اسلامی: از تردد شناورهای متعلق یا مرتبط با آمریکا و اسرائیل جلوگیری خواهد شد
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای اعلام کرد از تردد شناورهای متعلق یا مرتبط با آمریکا و اسرائیل جلوگیری خواهد شد.
در این بیانیه گفته شد که عبور شناورهای آمریکا و اسرائیل و نیز مشارکتکنندگان در حمله به جمهوری اسلامی از تنگه هرمز با «تصمیم و تدابیر مراجع صلاحیتدار» جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی اشاره کرد بازگشت «امنیت» به منطقه، به گفته این بیانیه، مستلزم توقف حملات علیه جمهوری اسلامی است.