شبکه خبری سی‌بی‌اِس نتایج یک نظرسنجی با مشارکت بیش از ۳,۳۰۰ بزرگسال آمریکایی را که در خلال ۱۷ تا ۲۰ مارس، یعنی سه روز پایانی اسفند ۱۴۰۴، انجام شده بود را منتشر کرد.

بر اساس این نظرسنجی، ۵۳ درصد از پاسخ‌دهندگان پایان دادن به جنگ با ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی را «غیرقابل قبول» خوانده‌اند.

نظرسنجی حاکی از آن است که اکثر شرکت‌کنندگان (۵۷ درصد) معتقدند جنگ برای آمریکا خوب پیش نمی‌رود.

بر اساس نتایج این نظرسنجی، آمریکایی‌ها همزمان می‌خواهند جنگ خیلی زود تمام شود و در عین حال خواهان تحقق اهدافی حداکثری مانند توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، تغییر رژیم در ایران، آزادی مردم ایران هستند.

۹۲درصد از پاسخ‌دهندگان در واکنش به اینکه در این جنگ چه چیزهایی برای آمریکا اهمیت دارند، پایان سریع جنگ را اولویت اصلی خوانده‌اند، ۸۰ درصد گزینه «آزادی مردم ایران» و ۷۳ درصد گزینه «توقف دائمی برنامه هسته‌ای» جمهوری اسلامی را نیز انتخاب کردند.