فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد: «در ایران، با تشدید خصومت‌ها، دسترسی به آب سالم به طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود.»

این فدراسیون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آسیب زدن به زیرساخت‌ها و چالش‌های مداوم، کمبود آب را بدتر می‌کند و جوامع را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد.»

فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر خاورمیانه و شمال آفریقا تاکید کرد: «آب سالم، فاضلاب و بهداشت نه تنها نیازهای اساسی، بلکه نجات‌بخش زندگی نیز هستند» و اضافه کرد: «گسترش این خدمات برای محافظت از سلامت، عزت و رفاه، به ویژه برای کسانی که از قبل تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، ضروری است.»

این فدراسیون با اشاره به روز جهانی آب خواستار «دسترسی ایمن به آب و فاضلاب برای همه» شد.