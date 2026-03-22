تدروس آدهانوم گبریسوس، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، در ارتباط با جنگ در خاورمیانه اعلام کرد: «حملات علیه سایت‌های هسته‌ای، تهدیدی فزاینده برای سلامت عمومی و ایمنی محیط زیست ایجاد می‌کند.»

او درشبکه اجتماعی ایکس با اشاره به حملاتی که به تاسیسات هسته‌ای نطنز در ایران و شهر دیمونا در اسرائیل، منطقه‌ای که یک تاسیسات هسته‌ای در آن واقع شده است، وارد شده است، افزود جنگ «به مرحله خطرناکی رسیده است.»

گبریسوس اشاره کرد که هیچ نشانه‌ای از سطح غیرطبیعی یا افزایش سطح تشعشعات خارج از سایت گزارش نشده است.

او از همه طرفین خواست که «حداکثر خویشتن‌داری نظامی را نشان دهند و از هرگونه اقدامی که می‌تواند باعث حوادث هسته‌ای شود، خودداری کنند.»

گبریسوس با تاکید بر اینکه «صلح بهترین دارو است» نوشت:‌ «رهبران باید کاهش تنش و محافظت از غیرنظامیان را در اولویت قرار دهند.»