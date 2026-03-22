عباس دانش، شهروند دو تابعیتی ایرانی-اتریشی، از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شده است
سایت هرانا خبر داد که عباس دانش، شهروند دو تابعیتی ایرانی-اتریشی، به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت شده است.
هرانا زمان بازداشت دانش را بیستم اسفند سال گذشته اعلام کرد و نوشت تاکنون از محل نگهداری وی اطلاعی به دست نیامده است.
یکی از اعضای خانواده این شهوند دو تابعیتی به هرانا گفت که بازداشت دانش بدون ارائه حکم یا دستور قضایی انجام شد و افزود که او در اوایل اسفند ماه برای انجام امور شخصی اداری و مالی به ایران بازگشته بود.