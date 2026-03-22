کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، تهدید کرد که حمله به زیرساخت‌های ایران با اقدام متقابل متناسب مواجه خواهد شد.

اشاره او به مهلت ۴۸ ساعته دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، به جمهوری اسلامی بود. او اعلام کرد که اگر جمهوری اسلامیتنگه هرمز را «به‌طور کامل و بدون تهدید» برای کشتیرانی باز نکند، آمریکا «نیروگاه‌های برق» ایران را هدف قرار می‌دهد.

غریب‌آبادی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هرگونه تعرض به زیرساخت‌های حیاتی ایران با اقدام متقابل متناسب مواجه خواهد شد و مسئولیت کامل حقوقی و تمامی تبعات ناشی از هرگونه تشدید بیشتر، متوجه آغازگران آن خواهد بود.»