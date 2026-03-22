گزارش پژوهشی: شبکه پرس تیوی در برگزاری مراسم مورد نظر جمهوری اسلامی در نیویورک نقش داشت
گزارش جدیدی از موسسه پژوهشی آمریکایی «نتورک کانتیجن»، نشان میدهد که مراسم یادبود علیخامنهای در یک پارک در منهتن و همچنین تجمع «روز قدس» در این شهر، از سوی شبکهای مرتبط از گروههای فعال چپ افراطی آمریکا که ارتباطات مستندی با شبکه خبری انگلیسیزبان پرستیوی جمهوری اسلامی دارند، سازماندهی شده است.
اسناد داخلی درز کرده مربوط به سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ از شبکه پرستیوی، تماسهای مستقیم و مکرر میان مقامهای پرستیوی و برگزارکنندگان اعتراضهای اخیر حامی جمهوری اسلامی و الگوهایی از هماهنگی آنها را نشان میدهد.
پیامهای ارسالی مخاطبان ایران اینترنشنال حاکی از پرواز جنگندهها بر فراز تهران و چند شهر جنوبی و شنیده شدن صدای انفجار در شنبه شب و بامداد یکشنبه ۲ فروردین است. بر اساس گزارشهای دریافتی، شنبه شب پدافند هوایی تهران فعال شد و ساعت یک بامداد یکشنبه صدای چند انفجار در شرق تهران، حوالی خیابان پیروزی شنیده شد.
برخی مخاطبان هم از شنیده شدن صدای انفجار در بامداد یکشنبه در نزدیکی شهر مرودشت در استان فارس خبر دادند.
بامداد یکشنبه همچنین صدای پرواز جنگنده در ارتفاع پایین در شرق استان هرمزگان شنیده شد. از سوی دیگر، رسانههای داخلی به نقل از معاون استاندار کرمان از حمله هوایی به یک منطقه غیرمسکونی در رفسنجان در شامگاه شنبه خبر دادند.
بر اساس پیام های دریافتی از مخاطبان، نیروهای بسیج هر شب در میدان نماز شهرری تجمع میکنند. یکی از مخاطبان هم گفت که حسینیه ریحانه الحسین در باغ فیض منطقه پنج تهران محل برگزاری جلسات نیروهای سپاه است.
ساعتی پس از انتشار گسترده «هشدار برای تخلیه دوحه» از سوی جمهوری اسلامی که در رسانههای حکومتی دستبهدست میشد، صدا و سیمای حکومت اسلامی این هشدار را «تکذیب» کردند.
خبرگزاری صداوسیما نوشت «با توجه به رسمی نبودن مطلب و اظهارات منابع آگاه» این خبر که پیشتر منتشر شده بود، تکذیب میشود.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز نوشت که جمهوری اسلامی «هیچ هشداری برای تخلیه دوحه و رسانههای قطری صادر نکرده است».
این خبرگزاری به نقل از «منبع مطلع» افزود: «همانطور که بارها تاکید شده، ایران ملتها و دولتهای منطقه را برادر خود میداند.» این اظهارات در شرایطی است که جمهوری اسلامی حملات خود را به کشورهای مسلمان منطقه در روزهای اخیر متوقف نکرده است.
شامگاه شنبه ۱ فروردین، شماری از خبرگزاریهای حکومتی در ایران متنی همراه با یک نقشه را منتشر کردند که در آن از ساکنان شهر دوحه، پایتخت قطر، خواسته شده بود فورا این شهر را تخلیه کنند.
در این هشدار که مشخص نبود صادرکننده آن چه نهادی بود، گفته شده بود: «با توجه به استفاده از این منطقه برای استقرار نیروها و منافع آمریکایی، و همچنین تحریک از طریق رسانههای آن علیه ملت ایران و دعوت به قتل آنان، این منطقه به یک هدف مشروع تبدیل شده است.»
پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ و در پی حمله حکومت ایران به تاسیسات گاز مایع در قطر به جمهوری اسلامی هشدار داده بود که اگر یکبار دیگر قطر هدف حمله قرار گیرد، آمریکا کل میدان گازی پارس جنوبی را با شدتی بیسابقه منهدم خواهد کرد.
او با اشاره به حمله به نقاطی از تاسیسات پارس جنوبی، تاکید کرده بود که اسرائیل به شدت به میدان گازی پارس جنوبی در ایران حمله کرده است و اضافه کرده بود تنها بخش نسبتا کوچکی از این مجموعه هدف قرار گرفته است.
ترامپ همچنین تاکید کرده بود که قطر به هیچ وجه، به هیچ شکل در این حمله دخالت نداشته و از وقوع آن نیز بیاطلاع بوده است.
او ادامه داده بود: «متاسفانه [حکومت] ایران از این موضوع و جزئیات مربوط به حمله به پارس جنوبی آگاه نبود و ناعادلانه و بدون توجیه، بخشی از تاسیسات گاز مایع قطر را هدف قرار داد.»
ترامپ تاکید کرده بود که «هیچ حمله دیگری از سوی اسرائیل به میدان بسیار مهم و ارزشمند پارس جنوبی انجام نخواهد شد، مگر آنکه ایران تصمیمی نادرست بگیرد و به کشوری بیگناه، در این مورد قطر، حمله کند.»
او تهدید کرده بود: «در چنین حالتی، ایالات متحده، با یا بدون کمک و رضایت اسرائیل، کل میدان گازی پارس جنوبی را با شدتی بیسابقه منهدم خواهد کرد؛ شدتی که ایران تاکنون هرگز آن را ندیده است.»
ترامپ نوشته بود: «من تمایلی به چنین سطحی از خشونت و ویرانی ندارم، چرا که پیامدهای بلندمدت آن برای آینده ایران بسیار سنگین خواهد بود. اما اگر تاسیسات گاز مایع قطر بار دیگر هدف حمله قرار گیرد، در انجام این اقدام تردید نخواهم کرد.»
الجزیره: یک مقام جمهوری اسلامی نقش حکومت در حمله به دیهگو گارسیا را رد کرد
تکذیب صدور «هشدار» از سوی جمهوری اسلامی برای تخلیه قطر کمی پس از آن صورت گرفت که تابناک، وابسته به نهادهای حکومتی، به نقل از یک «مقام ارشد جمهوری اسلامی» که با الجزیره مصاحبه کرده بود حمله به پایگاه بریتانیا در دیهگو گارسیا را نیز تکذیب کرد.
تابناک در خبری به نقل از الجزیره نوشت: «یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه الجزیره، مسئولیت حمله موشکی به جزیره دیهگو گارسیا را از سوی ایران رد کرد».
چند روز پیش هم اظهارات ابراهیم جباری که به عنوان مشاور فرماندهی کل سپاه با الجزیره مصاحبه کرده بود بحثبرانگیز شده بود. او گفته بود «انبارهای ما پر از موشک و پهپاد است». اظهاراتی که با واکنش ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبهرو شد و در اطلاعیهای تاکید کرد: «فردی به نام ابراهیم جباری در حال حاضر هیچ مسئولیتی در سپاه پاسداران ندارد و مدتی هست که بازنشسته شده است.»
روز گذشته، جمعه ۲۹ اسفند، روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع آمریکایی خبر داده بود که چند روز پیشتر، جمهوری اسلامی با شلیک دو موشک دوربرد تلاش کرد تا جزیره دیهگو گارسیا را هدف قرار دهد، اما موشکها به هدف برخورد نکردند؛ ؛ یکی با پدافند هوایی یک ناو جنگی آمریکایی سرنگون شد و دیگری صبح جمعه در میانه مسیر از کار افتاد.
انتشار این خبر واکنشهای بسیاری را در پیداشت. روزنامه والاستریت ژورنال نوشته بود که این «نخستین استفاده عملیاتی جمهوری اسلامی از موشکهای بالستیک برد متوسط» در تلاش برای هدف قرار دادن هدفی خارج از خاورمیانه است.
وبسایت دیفنس اکسپرس نیز نوشت که با توجه به شکست این حمله، هنوز خیلی زود است که جمهوری اسلامی را از نظر توانایی حمله دوربرد یک تهدید قابلتوجه توصیف کنیم.
این وبسایت افزود با این حال، با موشکهای بالستیک چهار هزار کیلومتری، جمهوری اسلامی اکنون میتواند به همه کشورهای اروپایی بهجز پرتغال برسد.
در همین رابطه، ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، اعلام کرد که حمله سپاه به دیهگو گارسیا نشان میدهد «برلین، پاریس و رم همه در تیررس هستند».
سخنگوی ارتش اسرائیل با اشاره به حملات شامگاه شنبه جمهوری اسلامی به جنوب این کشور، از جمله شهرهای عراد و دیمونا، نوشت این حملات نشاندهنده هدف قرار دادن جوامع غیرنظامی است و «بهطور فزایندهای روشن میشود که حکومت ایران به حملات بیپروا روی آورده است.»
در پیام منتشرشده از سوی سخنگوی ارتش اسرائیل آمده است: «این حملات نشاندهنده ماهیت اقدامهای ایران در هدف قرار دادن جوامع غیرنظامی است.»
او افزود: «بهطور فزایندهای روشن میشود که حکومت ایران به حملات بیپروا روی آورده که تنها بیثباتی و بیاعتنایی آن به جان انسانها را بیشتر آشکار میکند، در حالی که بهصورت راهبردی غیرنظامیان را هدف قرار میدهد.»
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به این اظهارات نشان ندادهاند.