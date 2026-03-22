اورشلیم پست: آمریکا روند استقرار هزاران تفنگدار دریایی در خاورمیانه را سرعت بخشیده است
روزنامه اورشلیم پست به نقل از «دو منبع آگاه» نوشت که مقامهای ارشد آمریکایی در روزهای اخیر به همتایان خود در اسرائیل و دیگر کشورها اعلام کردهاند که به نظر میرسد ممکن است ایالات متحده گزینهای جز آغاز یک عملیات نظامی زمینی برای تصرف جزیره خارک ایران نداشته باشد.
یک مقام آمریکایی به اورشلیم پست گفت ارتش آمریکا روند استقرار هزاران تفنگدار دریایی و پرسنل نیروی دریایی در خاورمیانه را سرعت بخشیده است.
بر اساس این گزارش، از جمله نیروهایی که در منطقه مستقر خواهند شد، «گروه آمادگی آبی خاکی یو اس اس باکسر» است که به عنوان یک ناو هواپیمابر سبک عمل میکند. کشتیهای ترابری آبی خاکی پورتلند و کامستاک نیز در این مجموعه شرکت دارند.
اورشلیم پست نوشت این سه کشتی در مجموع حامل حدود ۴۵۰۰ تفنگدار دریایی و نیروهای رزمی دیگر هستند.