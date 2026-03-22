نتانیاهو کشورهای جهان را به مشارکت در جنگ علیه جمهوری اسلامی فراخواند
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل در بازدید از محل اصابت یک موشک جمهوری اسلامی، رهبران جهان را به متعهد شدن کشورشان در کارزار نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی فراخواند و به شلیک اخیر موشک از سوی سپاه به پایگاه نظامی دیهگو گارسیا در اقیانوس هند اشاره کرد.
نتانیاهو گفت: «آنها یک موشک بالستیک قارهپیما به دیهگو گارسیا شلیک کردند. آنها اکنون ظرفیت نفوذ عمیق به اروپا را دارند.»
او افزود: «آنها همه را در تیررس خود قرار میدهند. یک مسیر بینالمللی دریایی و مسیر انرژی را متوقف میکنند و سعی دارند از کل جهان باجگیری کنند».
نخستوزیر اسرائیل به مسدود کردن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: «وقت آن است که ببینیم رهبران سایر کشورها هم به این کمپین میپیوندند.»
او بدون ذکر اسم کشور خاصی گفت برخی کشورها شروع به حرکت به سوی پیوستن به کارزار کردهاند، اما «نیاز به اقدامات بیشتری است.»
وقتی یک خبرنگار از نتانیاهو پرسید واکنش اسرائیل به حملات جمهوری اسلامی علیه غیرنظامیان اسرائیلی چه خواهد بود، او پاسخ داد: «ما با قدرت زیاد پاسخ میدهیم، اما نه علیه غیرنظامیان. ما به دنبال رژیم هستیم. ما به دنبال سپاه پاسداران، این باند جنایتکار، هستیم و شخص رهبران، تاسیسات و داراییهای اقتصادی آنها را هدف قرار میدهیم. ما علیه آنها بسیار قاطع عمل میکنیم.»