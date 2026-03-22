جوزف عون حملات اسرائیل به یک پل در جنوب لبنان را محکوم کرد
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در یک بیانیه حملات اسرائیل به یک پل در جنوب این کشور را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این بیانیه ساعاتی پس از آن منتشر شد که اسرائیل یک پل بزرگراهی کلیدی دیگر را در جنوب لبنان منفجر کرد.
اسرائیل میگوید که برای جلوگیری از تحرکات حزبالله لبنان، گروه نیابتی جمهوری اسلامی، پلها را هدف قرار میدهد.
آسوشیتدپرس نوشت این حملات به طور فزایندهای بخشهای بزرگی از جنوب را در حالی که جنگ ادامه دارد، مسدود کرده است.
عون گفت: «اینها مقدمهای برای حمله زمینی هستند.»
وی افزود که لبنان از طریق کانالهای دیپلماتیک نگرانیهای خود را ابراز کرده است.
عون پیشتر قول داده بود که حزبالله را خلع سلاح کند و مذاکرات مستقیم با اسرائیل را برای پایان دادن به جنگ جاری پیشنهاد داده است.